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البرد القارس يفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 يناير 2024, 06:23 مساء
البرد القارس يفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة
فلسطيني يخبز على موقد داخل خيمة في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، 14 يناير 2024. (أ ف ب)
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في خيمة من القماش والبلاستيك نصبت في العراء في جنوب مدينة رفح، يجلس إسماعيل نبهان مع أبنائه وأحفاده أمام موقد نار للحصول على بعض الدفء... البرد قارس، والخيمة تصارع الرياح الشديدة في محاولة للصمود. 

ويقول نبهان (60 عاما) «قبل يومين كانت الرياح قوية، حاولنا طيلة الليل أن نثبّت النايلون على الخيمة، نحن نعيش في صحراء، والبحر أمامنا، البرد مضاعف»، بحسب «فرانس برس». 

وتنبعث من الخيمة التي يسكن فيها 28  فردا رائحة كريهة بسبب إشعال حطب وقطع بلاستيكية، كما يملأ الدخان الخانق المكان. وتقول رائدة عوض، زوجة اسماعيل نبهان، «الدخان الذي نستنشقه من حرق البلاستيك يحرق صدورنا». 

جميع الأطفال مرضى من الرائحة ومن البرد
وخيمة العائلة التي نزحت من وسط قطاع غزة واحدة من آلاف خيم النازحين المستحدثة في جنوب القطاع المحاصر. تبعد  مئات الأمتار عن شاطئ البحر المتوسط في أقصى جنوب غرب مدينة رفح قرب الحدود مع مصر. 

الى جانبها، يسعل حفيدها. وتقول عوض (50 عاما) «جميع الأطفال مرضى من الرائحة ومن البرد، لا يتوقفون عن السعال والرشح، الملابس ليست ثقيلة بشكل كاف لتدفئتهم».  وتضيف «الأغطية بالكاد تكفي، كل ثلاثة يتشاركون بغطاء واحد». 

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تطلب رائدة من ابنها حاتم أن يحضر بعض الحطب. وتقول «الحطب مبلّل، سنحتاج أربعة أيام لتجفيفه ليكفينا يوما أو اثنين للتدفئة والطهي لثلاثين شخصا. الوضع مأساوي». 

ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من اكتوبر الماضي حملة قصف مدمرة وعملية برية منذ 27 أكتوبر، تسبّبت في استشهاد 24100 شخص، معظمهم من النساء والفتية والأطفال، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

«سنموت من البرد»
وبحسب الأمم المتحدة، يبلغ عدد النازحين في قطاع غزة اليوم 1,9 مليون من أصل 2.4 مليون هو عدد سكان القطاع قبل الحرب. 

وأكد بيان مشترك لمنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة الأحد أن هناك «حاجة ملحة» في قطاع غزة «إلى تغيير جذري في تدفق المساعدات الإنسانية». ودعا إلى تأمين طرق إمداد «بشكل أكثر أمنا وأسرع»، محذرا من أن مستوى المساعدات الحالي «أقل بكثير مما هي الحاجة لتجنّب مزيج قاتل من الجوع وسوء التغذية والمرض».

وقالت وكالة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية «أوتشا» في تقريرها الأحد إن النقص يشمل «مليون و200 ألف بطانية ومرتبة، وما لا يقل عن 50 ألف خيمة عائلية معدة لفصل الشتاء و200 ألف قطعة ملابس شتوية، بالإضافة إلى قماش مشمع وأغطية البلاستيكية».

في رفح، يقول محمد كحيل النازح من شمال القطاع «ليس لدينا طعام ولا ماء أو تدفئة. نحن نتجمّد حتى الموت».  ونزحت حنين عدوان (31 عاما)، الأم لستة أطفال النازحة من مخيم النصيرات في وسط قطاع الى رفح، «في الليل، أشعر أننا سنموت من البرد، جميعنا مرضى نعاني من الرشح والسعال». 

 سعر الحطب مرتفع 
وتضع عدوان التي تبعد خيمتها مئات الأمتار عن البحر، ثلاث فرشات فوق بعضها لتجنب البرد.  وتقول «لا يوجد وسيلة للتدفئة سوى النار، لكن سعر الحطب مرتفع ولا نملك نقودا. نشعل النار بالبلاستيك، نختنق من الرائحة». 

إلى جوارها، يجلس ابنها فادي (14 عاما) الذي يتولى توفير البلاستيك لإشعال النار. ويقول الفتى وهو يشير الى يديه اللتين صبغتا باللون الأسود «أذهب هناك بالقرب من برك الصرف الصحي عند الحدود، يوجد أسفلها بلاستيك تحت الرمل، أقوم يوميا بالحفر وتقطيع البلاستيك بالسكين». 

ويقول غير مكترث بالجروح التي تغطي يديه نتيجة هذا العمل «يموت إخوتي من البرد في الليل وأنا أيضا، يجب أن نشعل أي شيء وإلا سنتجمد». 

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