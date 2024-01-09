«أونروا»: غزة تتحول لمكان غير صالح للعيش وسط غياب المساعدات الإنسانية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، الثلاثاء، إن «قطاع غزة يتحول إلى مكان غير صالح للعيش»، بعد أكثر من 3 أشهر من الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأضاف الناطق باسم «أونروا» عدنان أبوحسنة، أن غزة هي المكان الأسوأ على الأرض، وأنه يجري دفع معظم سكان القطاع نحو مدينة رفح بالقرب من الحدود المصرية. وأشار إلى أن عدد سكان رفح وصل الآن إلى 1.4 مليون نازح، وسط غياب شبه تام للمساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية.

مناشدة للعالم بإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس الإثنين، أن 2 مليون نازح من أبناء الشعب الفلسطيني يعيشون حياة غاية في الصعوبة في مئات مراكز النزوح والإيواء، وهذه الأعداد الكبيرة تحتاج إلى حل جذري لإنهاء معاناتهم المتواصلة، وكلهم بحاجة إلى مساعدات وإمدادات عاجلة ومن الواجب على جميع المؤسسات الدولية القيام بواجبها فورًا، وإضافة إلى ذلك فإن 400 ألف حالة موثقة أصبحت مصابة بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.

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كما أكد أن محافظتي غزة وشمال غزة تتعرضان إلى مجاعة حقيقية، وهو ما أكدته المنظمات الدولية المختلفة، وإننا نُحمِّل المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية إضافة إلى الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سياسة التجويع والتعطيش في قطاع غزة عمومًا وفي محافظتي غزة والشمال تحديدًا، وندعو العالم إلى وقف هذه الحرب والضغط على الاحتلال لتمرير المساعدات الغذائية إلى غزة والشمال.

وختم المكتب الإعلامي بيانه أنه «في ظل الكارثة الإنسانية المتعلقة بتدمير الاحتلال لقرابة 360 ألف وحدة سكنية، فإننا نناشد مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وكل دول العالم الحر إلى التداعي الفوري لوضعِ حلٍ للكارثة الإنسانية المتعلقة بفقدان آلاف الأسر لبيوتهم ومنازلهم ووحداتهم السكنية، ونناشد الجميع بذل كل الجهود في سبيل الخروج بحلول مناسبة لهذه الكارثة التي خلفها جيش الاحتلال».