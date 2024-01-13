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«العدل الدولية» ترفع جلساتها.. وجنوب أفريقيا تعلن إخفاق الاحتلال الإسرائيلي في دحض الأدلة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 يناير 2024, 10:36 صباحا
«العدل الدولية» ترفع جلساتها.. وجنوب أفريقيا تعلن إخفاق الاحتلال الإسرائيلي في دحض الأدلة
جلسة الاستماع أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. (الإنترنت)
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أكدت محكمة العدل الدولية اختتام جلسات الاستماع بشأن الطلب الذي تقدمت به جنوب أفريقيا في القضية ضد الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بينما أكدت جنوب أفريقيا، صاحبة الدعوى، أن الاحتلال أخفق في الرد على الأدلة المقدمة.

وسيبحث قضاة المحكمة حجج الطرفين، بعدما استمعوا، الخميس، إلى المسوغات والأدلة التي قدمتها جنوب أفريقيا، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

قرار منتظر لوقف العدوان الإسرائيلي
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة خلال الشهر الجاري حكما بشأن قرار عاجل محتمل حول وقف العدوان الإسرائيلي. لكنها لن تبتّ سريعا في اتهامات الإبادة الجماعية، لأن هذه المسألة قد تستغرق سنوات.

من جهته، قال وزير العدل في جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، في مؤتمر صحفي أمام المحكمة في لاهاي: «الاحتلال أخفق في الرد على الأدلة التي قدمتها بلادي، ولم يقدم ما يدحض الوقائع التي اتهم بها».

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ردود إسرائيلية «غير متوازنة»
ووصف «لامولا» الردود الإسرائيلية بأنها «غير متوازنة»، مُبرزا أن الكيان يبدو غير قادر على إدانة أفعال جنوده، ومشددا على أنه لا يمكن تجاهل تصريحات المسؤولين الصهاينة بشأن الإبادة.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة اعترفت بأنها لا تستطيع تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة بسبب القصف الصهيوني.

من ناحية أخرى، نظم مؤيدون للشعب الفلسطيني، الجمعة، مسيرة في لاهاي حاملين أعلام فلسطين، وتابعوا إجراءات المحكمة على شاشة عملاقة في الخارج. وبينما كان الوفد الصهيوني يتحدث، رددوا هتاف «كاذب.. كاذب»، كما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

وفي كيب تاون بجنوب أفريقيا، نُظمت وقفة لتأييد فلسطين بمشاركة ماندلا مانديلا، حفيد الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا، الذي قاد النضال ضد نظام الفصل العنصري.

وقد رفعت جنوب أفريقيا الدعوى أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر الماضي، متهمة الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من 3 أشهر، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

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