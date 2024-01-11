جنوب أفريقيا تبرز أمام «العدل الدولية» النية الإسرائيلية في الإبادة الجماعية بغزة

القاهرة - بوابة الوسط

قال محامي من وفد جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، الخميس، إن نية الإبادة الجماعية لدى «إسرائيل» متجذرة في قناعتها بأن العدو ليس حماس وجناحها العسكري وإنما في نسيج حياة الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف المحامي ميكوتوبي إن نية الإبادة الجماعية لدى «إسرائيل» تتجلى في الطريقة التي تشن بها عملياتها العسكرية في قطاع غزة بما تشمله من تهجير بالجملة واستهداف للمدنيين وقتل النساء والرجال وتدمير البنى التحتية.

واستشهد بتصريحات مسؤوليين إسرائيليين بينهم إعلان وزير الدفاع قطع المياه والكهرباء والوقود عن قطاع غزة، وتوجيه الجنود بتدمير كل شئ فيه واستخدامه مصطلح «الحيوانات البشرية»، فضلا عن مطالبة نائب بالكنيست بمحو قطاع غزة عن وجه الكره الأرضية.

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وبدأت قبل قليل محكمة العدل الدولية في لاهاي النظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد «إسرائيل» التي تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة مع دخول عدوانها على القطاع شهره الرابع.

ووصفت جنوب أفريقيا ما يحصل في القطاع بالإبادة ولذلك قدمت إلى المحكمة ملفًا قانونيا من 84 صفحة يقول إن «أفعال إسرائيل تحمل طابع الإبادة لأنها تهدف إلى الدمار بجزء كبير» من الفلسطينيين في غزة، وفق شبكة «بي بي سي».

وتأمل جنوب أفريقيا أن تفرض محكمة العدل «إجراءات موقتة»، وهي أوامر قضائية عاجلة تطبّق فيما تنظر في جوهر القضية الأمر الذي قد يستغرق سنوات. وشددت بريتوريا على أن «الظروف لا يمكن أن تكون أكثر إلحاحا»، معتبرة أن «إسرائيل تشن حملة عسكرية على قدر خاص من الضراوة»، وطالبت أيضا بتعويضات لإعادة بناء غزة وعودة النازحين الفلسطينيين.