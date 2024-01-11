جنوب أفريقيا: غزة باتت سجنا مغلقا ترتكب فيه إبادة جماعية

القاهرة - بوابة الوسط

وصف محامي من وفد جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، قطاع غزة بـ«السجن المغلق الذي ترتكب فيه الإبادة الجماعية»، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لحماية اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي تنتهكها «إسرائيل».

وقال المحامي الجنوب أفريقي جون دوغارتي إن «إسرائيل وقعت على اتفاقية منع الإبادة الجماعية ولم تعترض على المادة التاسعة الخاصة بالعقوبات على من ينتهكها»، وأضاف: «هناك واجب على المجتمع الدولي وعلى الموقعين على الاتفاقية ليس فقط عدم انتهاكها ولكن أيضا التصدي لمن ينتهكها».

واعتبر أن الاتفاقية تحمي حقوق الإنسان، وقال إن «جنوب أفريقيا راقبت مصدومة رد فعل إسرائيل على هجوم 7 أكتوبر (...) وهو رد لا تمييز فيه بين المدنيين والمحاربين».

محاكمة «إسرائيل» أمام محكمة العدل الدولية

وبدأت قبل قليل محكمة العدل الدولية في لاهاي النظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد «إسرائيل» التي تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة مع دخول عدوانها على القطاع شهره الرابع.

ووصفت جنوب أفريقيا ما يحصل في القطاع بالإبادة ولذلك قدمت إلى المحكمة ملفًا قانونيا من 84 صفحة يقول إن «أفعال إسرائيل تحمل طابع الإبادة لأنها تهدف إلى الدمار بجزء كبير» من الفلسطينيين في غزة، وفق شبكة «بي بي سي».

وتأمل جنوب أفريقيا أن تفرض محكمة العدل «إجراءات موقتة»، وهي أوامر قضائية عاجلة تطبّق فيما تنظر في جوهر القضية الأمر الذي قد يستغرق سنوات. وشددت بريتوريا على أن «الظروف لا يمكن أن تكون أكثر إلحاحا»، معتبرة أن «إسرائيل تشن حملة عسكرية على قدر خاص من الضراوة»، وطالبت أيضا بتعويضات لإعادة بناء غزة وعودة النازحين الفلسطينيين.