جنوب أفريقيا: «إسرائيل» دفعت أهالي غزة إلى حافة المجاعة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت محامية من وفد جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل، الدولية الخميس، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة دفعت السكان «إلى حافة المجاعة»، واتهمت تل أبيب بانتهاك المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأوضحت المحامية عادلة هاشم أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي أن «الوضع بلغ حدا بات فيه خبراء يتوقعون أن يموت عددًا أكبر من الناس جراء الجوع والمرض» منه جراء أفعال عسكرية مباشرة.

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وأضافت: «على مدار 96 يوما عرضت إسرائيل الفلسطينيين في غزة لواحدة من أكثف حملات القـصف»، وتابعت: «الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض لقـصف إسرائيلي لا يتوقف بكل مكان بالقطاع»

وبدأت قبل قليل محكمة العدل الدولية في لاهاي النظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد «إسرائيل» التي تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة مع دخول عدوانها على القطاع شهره الرابع.

ووصفت جنوب أفريقيا ما يحصل في القطاع بالإبادة ولذلك قدمت إلى المحكمة ملفًا قانونيا من 84 صفحة يقول إن «أفعال إسرائيل تحمل طابع الإبادة لأنها تهدف إلى الدمار بجزء كبير» من الفلسطينيين في غزة، وفق شبكة «بي بي سي».

وتأمل جنوب أفريقيا أن تفرض محكمة العدل «إجراءات موقتة»، وهي أوامر قضائية عاجلة تطبّق فيما تنظر في جوهر القضية الأمر الذي قد يستغرق سنوات. وشددت بريتوريا على أن «الظروف لا يمكن أن تكون أكثر إلحاحا»، معتبرة أن «إسرائيل تشن حملة عسكرية على قدر خاص من الضراوة»، وطالبت أيضا بتعويضات لإعادة بناء غزة وعودة النازحين الفلسطينيين.

ما أهمية حكم محكمة العدل الدولية؟

أحكام المحكمة مبرمة وملزمة قانونا، لكنها لا تملك سلطة لفرض تطبيقها. ففي مارس 2022، أمرت المحكمة روسيا «بتعليق فوري» لغزوها أوكرانيا، إلا أن موسكو تجاهلت هذا الأمر بالكامل.

إلا أن المحامي في القانون الدولي يوهان صوفي يرى، رغم ذلك، أن حكما صادرا عن المحكمة ضد إسرائيل «سيكون له تأثير ذو دلالات مهمة جدا»، وفق «فرانس برس».

ويضيف المحامي، الذي عمل لحساب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلطسينيين (أونروا)، «بعد ذلك، هناك بالتأكيد مشكلة تطبيق القرارات (..) لكن في نهاية المطاف القضاء الدولي هو كل ما يتبقى لنا».

