تركيا تنفذ غارات جوية جديدة في العراق وسورية بعد مقتل 9 من جنودها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع التركية تنفيذ غارات جوية، ليل الجمعة - السبت، استهدفت «أهدافا إرهابية» في شمال العراق وسورية، وذلك ردا على مقتل تسعة من جنودها في هجوم.

يأتي ذلك بعدما أعلنت الوزارة، في وقت مبكر من اليوم السبت، مقتل تسعة جنود وإصابة أربعة آخرين بهجوم على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق، في ارتفاع لحصيلة سابقة تحدثت عن مقتل ستة جنود، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت في بيان: «انسجاما مع حقنا في الدفاع عن النفس، جرت عمليات جوية ضد أهداف إرهابية في مناطق متينة وهاكورك وغارا وقنديل»، موضحة أن الغارات شملت 29 هدفا تتألف من كهوف ومخابئ وملاجئ ومنشآت نفطية تابعة لحزب «العمال الكردستاني» ووحدات «حماية الشعب»، وهما مجموعتان مسلحتان كرديتان تعتبرهما تركيا منظمتين إرهابيتين.

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ويشن الجيش التركي باستمرار عمليات برية وجوية ضد مقاتلي حزب «العمال الكردستاني» في شمال العراق أو منطقة كردستان، التي تتمتع بحكم ذاتي، أو منطقة سنجار الجبلية، التي يتعرض جنود أتراك للقتل بانتظام فيها.

اجتماع طارئ في إسطنبول

وردا على هذا الهجوم العنيف على القوات التركية، يعقد الرئيس رجب طيب إردوغان اجتماعا أمنيا طارئا في إسطنبول، السبت، بحضور وزراء الخارجية والدفاع والداخلية ورئيسي الأركان والاستخبارات.

من جهته، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، على منصة «إكس»، إلقاء القبض على 113 شخصا يشتبه في ارتباطهم بحزب «العمال الكردستاني» في 32 محافظة، من 81 محافظة تركية.

وفي ظل هذه الأجواء، قرر حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وحزب المعارضة الرئيسي، حزب «الشعب الجمهوري»، تأجيل تقديم بعض مرشحيهم للانتخابات البلدية، التي كانت مقررة في نهاية الأسبوع الحالي.