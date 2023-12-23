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تركيا: مقتل 12 جنديا في هجومين على قاعدتين بشمال العراق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 ديسمبر 2023, 09:09 مساء
تركيا: مقتل 12 جنديا في هجومين على قاعدتين بشمال العراق
صورة التقطت في أبريل 2023 تظهر الجبال المطلة على قرية هيرور قرب الحدود التركية في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي في شمال العراق، حيث دارت معارك بين الجيش التركي ومقاتلين من حزب العمال الكردستاني. (أ ف ب)
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لقى 12 جنديا تركيا مصرعهم في يومين خلال هجومين منفصلين على قاعدتين تركيتين في شمال العراق. 

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان مساء السبت إن «رفاقنا الستة الأبطال استشهدوا في اشتباك مع إرهابيين حاولوا التسلل إلى قاعدة في منطقة عملية قفل المخلب» بحسب «فرانس برس».

تنفيذ عملية عسكرية
جاء ذلك بعد الإعلان صباحا عن مقتل ستة جنود آخرين في شمال العراق خلال هجوم مساء الجمعة نسب إلى حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون «منظمة إرهابية».

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن القواعد العسكرية التركية التي تم استهدافها يومي الجمعة والسبت تقعان على التوالي في هاكورك والزاب.

وردا على ذلك، أعلنت السلطات تنفيذ عملية عسكرية شملت ضربات جوية في المنطقة.

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وفي وقت سابق السبت، تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الرد على الإرهابيين في شمال العراق وسورية. 
وقال «يجب محاسبة الأوغاد على الدماء التي سفكوها».

ويشن الجيش التركي باستمرار عمليات عسكرية برية وجوية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ومواقعهم في شمال العراق حيث يقع إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، وفي منطقة سنجار الجبلية.

منذ 25 عاما في شمال العراق
وتقيم تركيا منذ 25 عامًا عشرات القواعد العسكرية في شمال العراق لمواجهة متمردي حزب العمال الكردستاني الذين لديهم معسكرات تدريب وقواعد خلفية في المنطقة.

وأعلن حزب العمال الكردستاني الذي يخوض نزاعًا مسلحا ضد السلطات التركية منذ 1984 مسؤوليته في أكتوبر عن هجوم استهدف مقر وزارة الداخلية في أنقرة وأدى إلى إصابة شرطيين اثنين.

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