  • Alwasat News
Atwasat

الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد 4 مسعفين في ضربة إسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 يناير 2024, 06:13 مساء
الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد 4 مسعفين في ضربة إسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف
سيارة إسعاف تنقل مصابين في قصف إسرائيلي على غزة. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة الأربعاء عن استشهاد 4 مسعفين في ضربة إسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف في اليوم السادس والتسعين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال الهلال في بيان مقتضب «استشهاد أربعة من طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني جراء استهداف الاحتلال مركبة إسعاف في شارع صلاح الدين عند مدخل دير البلح وسط القطاع»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 23 ألفًا و357 شهيدًا، فضلا عن إصابة 59 ألفًا و410 أشخاص.

-  23357 شهيدًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة
-  الجمعية العامة للأمم المتحدة تناقش استخدام «الفيتو» ضد تعديل مشروع قرار بشأن غزة

وأفادت الوزارة في بيان باستشهاد 147 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وأشارت إلى عدم قدرة طواقم الإسعاف والدفاع المدني على الوصول إلى ضحايا لا يزالون تحت الركام.

وعبر مسؤولون بمنظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، عن قلقهم إزاء احتمال انهيار المستشفيات في جنوب قطاع غزة مع احتدام العدوان الإسرائيلي على مدينة خان يونس، وسط فرار كثير من أفراد الأطقم الطبية والمرضى للنجاة بأرواحهم.

انهيار المنظومة الصحية بوتيرة سريعة للغاية
وقال منسق فرق الطوارئ الطبية لمنظمة الصحة العالمية في غزة شون كيسي في مؤتمر صحفي بجنيف عبر رابط فيديو «لذلك فإن ما نراه يثير قلقا حقيقيا حول الكثير من المستشفيات»، بحسب وكالة «رويترز».

وأضاف «نشهد انهيار المنظومة الصحية بوتيرة سريعة للغاية»، مشيرا إلى أن ما يقدر بنحو 600 مريض فروا من إحدى المنشآت. وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار المسؤول الأممي إلى الوضع الصعب في مستشفى الأقصى واضطرار معظم العاملين بالمستشفى لمغادرته بسبب أوامر الإخلاء وانعدام الأمن، بحسب «أ ش أ».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«اقتصاد بلس»: بـ125 مليارا.. إيراد البلاد يُساوي إنفاقها في 2023

«اقتصاد بلس»: بـ125 مليارا.. إيراد البلاد يُساوي إنفاقها في 2023
«تحقيقات»: الخمس تختنق

«تحقيقات»: الخمس تختنق
وقفة احتجاجية لحاخامات يهود يطالبون بايدن بدعم وقف إطلاق النار في غزة

وقفة احتجاجية لحاخامات يهود يطالبون بايدن بدعم وقف إطلاق النار في غزة
أضرار تناول الجبن المعالج حراريا

أضرار تناول الجبن المعالج حراريا
التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (1)

التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (1)
هروب «فيتو» يدخل الإكوادور في «نزاع داخلي مسلح»

هروب «فيتو» يدخل الإكوادور في «نزاع داخلي مسلح»
الجزائر تدعو لاجتماع مجلس الأمن وبحث تهجير الفلسطينيين من غزة

الجزائر تدعو لاجتماع مجلس الأمن وبحث تهجير الفلسطينيين من غزة
شاهد في «هذا المساء»: جافيتو بعد نورلاند.. تغيير وجوه أم سياسات؟

شاهد في «هذا المساء»: جافيتو بعد نورلاند.. تغيير وجوه أم سياسات؟
شاهد في «هذا المساء»: جافيتو بعد نورلاند.. تغيير وجوه أم سياسات؟

شاهد في «هذا المساء»: جافيتو بعد نورلاند.. تغيير وجوه أم سياسات؟
منتخب «فرسان المتوسط» يواصل تدربياته في مصر استعدادا للكويت.. الجمعة

منتخب «فرسان المتوسط» يواصل تدربياته في مصر استعدادا للكويت.. الجمعة
«النواب» يقر قانون السحر والشعوذة ويعدل «العفو العام» ويدعو الكبير إلى إحاطة (فيديو)

«النواب» يقر قانون السحر والشعوذة ويعدل «العفو العام» ويدعو الكبير إلى إحاطة ...
كاريكاتير حليم - استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة

كاريكاتير حليم - استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة
«بوابة الوسط» تستعرض أحدث نتائج ومباريات دوري الدرجة الأولى الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض أحدث نتائج ومباريات دوري الدرجة الأولى الليبي
جينيفر جافيتو تعلق على ترشيحها سفيرة أميركية لدى ليبيا

جينيفر جافيتو تعلق على ترشيحها سفيرة أميركية لدى ليبيا
جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة

جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة
«التعليم الفلسطينية»: استشهاد 4296 طالبا وإصابة 8059 آخرين جراء قصف 384 مدرسة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

«التعليم الفلسطينية»: استشهاد 4296 طالبا وإصابة 8059 آخرين جراء قصف 384 مدرسة ...
الليمون وفيتامين (E) لتنشيط الكولاجين

الليمون وفيتامين (E) لتنشيط الكولاجين
هاتف ينجو من حادث طائرة «ألاسكا إيرلاينز»

هاتف ينجو من حادث طائرة «ألاسكا إيرلاينز»
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وقفة احتجاجية لحاخامات يهود يطالبون بايدن بدعم وقف إطلاق النار في غزة
وقفة احتجاجية لحاخامات يهود يطالبون بايدن بدعم وقف إطلاق النار في...
عباس يحذر بلينكن من خطورة الإجراءات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين
عباس يحذر بلينكن من خطورة الإجراءات الإسرائيلية لتهجير ...
لبنان يشكو الاحتلال الإسرائيلي أمام مجلس الأمن بشأن القرار 1701
لبنان يشكو الاحتلال الإسرائيلي أمام مجلس الأمن بشأن القرار 1701
23357 شهيدًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة
23357 شهيدًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة
الحوثيون: استهداف سفينة أميركية بالصواريخ والمسيَّرات
الحوثيون: استهداف سفينة أميركية بالصواريخ والمسيَّرات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة
استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة...
مجلس الأمن يعتمد قرارًا لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة
مجلس الأمن يعتمد قرارًا لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة...
رسالة من السنوار عن إنجازات المقاومة: قتلنا وأصبنا 5 آلاف جندي للاحتلال
رسالة من السنوار عن إنجازات المقاومة: قتلنا وأصبنا 5 آلاف ......
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال...
وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور فيلادلفيا بين غزة ومصر
وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور ......
المزيد
القمة الثلاثية في العقبة تعلن رفضها تصفية القضية الفلسطينية والتهجير واحتلال غزة
القمة الثلاثية في العقبة تعلن رفضها تصفية القضية الفلسطينية ......
ارتفاع عدد شهداء الصحفيين في غزة إلى 115 بعد ارتقاء بدير وعكاشة والعبادلة
ارتفاع عدد شهداء الصحفيين في غزة إلى 115 بعد ارتقاء بدير ......
الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد 4 مسعفين في ضربة إسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف
الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد 4 مسعفين في ضربة إسرائيلية ......
الحوثيون: استهداف سفينة أميركية بالصواريخ والمسيَّرات
الحوثيون: استهداف سفينة أميركية بالصواريخ والمسيَّرات...
23357 شهيدًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة
23357 شهيدًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة...
المزيد