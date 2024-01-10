الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد 4 مسعفين في ضربة إسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة الأربعاء عن استشهاد 4 مسعفين في ضربة إسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف في اليوم السادس والتسعين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال الهلال في بيان مقتضب «استشهاد أربعة من طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني جراء استهداف الاحتلال مركبة إسعاف في شارع صلاح الدين عند مدخل دير البلح وسط القطاع»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 23 ألفًا و357 شهيدًا، فضلا عن إصابة 59 ألفًا و410 أشخاص.

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وأفادت الوزارة في بيان باستشهاد 147 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وأشارت إلى عدم قدرة طواقم الإسعاف والدفاع المدني على الوصول إلى ضحايا لا يزالون تحت الركام.

وعبر مسؤولون بمنظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، عن قلقهم إزاء احتمال انهيار المستشفيات في جنوب قطاع غزة مع احتدام العدوان الإسرائيلي على مدينة خان يونس، وسط فرار كثير من أفراد الأطقم الطبية والمرضى للنجاة بأرواحهم.

انهيار المنظومة الصحية بوتيرة سريعة للغاية

وقال منسق فرق الطوارئ الطبية لمنظمة الصحة العالمية في غزة شون كيسي في مؤتمر صحفي بجنيف عبر رابط فيديو «لذلك فإن ما نراه يثير قلقا حقيقيا حول الكثير من المستشفيات»، بحسب وكالة «رويترز».

وأضاف «نشهد انهيار المنظومة الصحية بوتيرة سريعة للغاية»، مشيرا إلى أن ما يقدر بنحو 600 مريض فروا من إحدى المنشآت. وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار المسؤول الأممي إلى الوضع الصعب في مستشفى الأقصى واضطرار معظم العاملين بالمستشفى لمغادرته بسبب أوامر الإخلاء وانعدام الأمن، بحسب «أ ش أ».