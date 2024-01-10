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إسقاط 18 مسيرة و3 صواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 يناير 2024, 09:27 صباحا
إسقاط 18 مسيرة و3 صواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه البحر الأحمر
صورة تظهر السفينة غالاكسي ليدر التي احتجزها الحوثيون بجوار سفينة دعم جنوب البحر الأحمر قرب الحديدة باليمن، 28 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
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أعلن «بنتاغون» أن القوات الأميركية والبريطانية أسقطت 18 طائرة مسيرة مفخخة وصاروخين مجنحين وصاروخا بالستيا أطلقها مساء الثلاثاء المتمردون الحوثيون من اليمن باتجاه مسارات شحن دولية في جنوب البحر الأحمر، في هجوم لم يسفر عن إصابات أو أضرار.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط «سنتكوم» في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس» إن «الحوثيين المدعومين من إيران شنوا هجوما معقدا بطائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه إيرانية التصميم، وصواريخ كروز مضادة للسفن، وصاروخ بالستي مضاد للسفن، من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر».

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وأضاف البيان أن القوات الأميركية والبريطانية المنتشرة في المياه المجاورة أسقطت في المجموع 18 مسيرة وصاروخي كروز وصاروخا بالستيا.

وأوضحت «سنتكوم» في بيانها أن التصدي لهذا الهجوم الحوثي الجديد تولته مقاتلات إف18 أقلعت من على متن حاملة الطائرات الأميركية آيزنهاور وثلاث مدمرات أميركية ومدمرة واحدة بريطانية.

قوة متعددة الجنسيات لحماية حركة الملاحة
ومنذ أسابيع، يشن الحوثيون هجمات بطائرات مُسيَرة وصواريخ على سفن يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئ إسرائيلية.

ويشن الحوثيون هذه الهجمات بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.

ويقول الحوثيون إنهم يشنون هذه الهجمات للضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة.

لكن هذه الهجمات عرضت الممر المائي الذي ينقل من خلاله ما يصل إلى 12% من التجارة العالمية للخطر.

ودفع هذا الوضع بالولايات المتحدة إلى تشكيل قوة بحرية متعددة الجنسيات لحماية حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

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