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بلينكن يلتقي محمد بن سلمان في السعودية وحرب غزة وهجمات الحوثيين يتصدران محادثتهما

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 يناير 2024, 07:10 مساء
بلينكن يلتقي محمد بن سلمان في السعودية وحرب غزة وهجمات الحوثيين يتصدران محادثتهما
وزير الخارجية الأميركي خلال لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة العلا التاريخية، 8 يناير 2024. (أ ف ب)
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يعقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مساء الإثنين محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عقب وصوله إلى المملكة في زيارة مقتضبة، قبيل توجهه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار جولته المكثفة في المنطقة سعياً إلى تجنّب تحول الحرب في غزة إلى صراع إقليمي.

ويُعقد الاجتماع خلف أبواب مغلقة على مشارف مدينة العلا التاريخية في السعودية ويأتي قبيل توجّه بلينكن إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في وقت متأخر الاثنين. ووصل وزير الخارجية الأميركي إلى المملكة آتيا من الإمارات في إطار جولة في الشرق الأوسط شملت أيضاً تركيا واليونان والأردن وقطر، في وقت تشهد المنطقة توترات شديدة على خلفية الحرب في قطاع غزة، بحسب «فرانس برس».

بلينكن يلتقي سلمان في خيمته الشتوية 
على مشارف مدينة العلا التي تضمّ مواقع مدرجة في قائمة التراث العالمي لمنظمة يونيسكو، يعقد بن سلمان في خيمته الشتوية مع بلينكن محادثات تتناول الحرب في غزة إضافة إلى هجمات الحوثيين اليمنيين على السفن في البحر الأحمر التي تعكّر صفو التجارة العالمية.

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وفي مطار العلا، التقى بلينكن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي يقوم أيضًا بجولة في المنطقة، وناقشا «الجهود المبذولة لمنع انتشار الصراع وضمان سلام دائم للمنطقة»، بحسب الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر.

الحوثيون يشنون هجمات بطائرات مُسيَّرة وصواريخ 
ومنذ أسابيع، يشنّ الحوثيون هجمات بطائرات مُسيَّرة وصواريخ تستهدف سفنًا يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل أو تلك التي يشتبهون في أنها متّجهة إلى موانئ إسرائيلية، بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.

وحذّرت 12 دولة على رأسها الولايات المتحدة، الحوثيين من عواقب لم تحددها، ما لم يوقفوا فوراً هجماتهم على السفن في البحر الأحمر. ويكتسي الموضوع حساسية أكبر بالنسبة للسعوديين الذين يخوضون منذ أشهر مفاوضات متقطّعة مع الحوثيين لإنهاء الحرب في اليمن. 

واندلع النزاع في اليمن في 2014. وسيطر الحوثيون على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء. في العام التالي، تدخّلت السعودية على رأس تحالف عسكري دعماً للحكومة، ما فاقم النزاع الذي خلّف مئات آلاف القتلى. تراجعت حدة القتال بشكل ملحوظ منذ إعلان هدنة في أبريل 2022، رغم انتهاء مفاعيلها بعد ستة أشهر.

التداعيات الخطيرة للأزمة في قطاع غزة
وقبيل توجهه إلى السعودية، التقى بلينكن الاثنين في أبو ظبي الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وأفادت وكالة أنباء الإمارات «وام» أنه جرى البحث في «التطورات في منطقة الشرق الأوسط خاصة المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتداعيات الخطيرة للأزمة في قطاع غزة على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة».

ولهذه الجولة، وهي الرابعة لبلينكن منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر الماضي، ثلاثة أهداف بحسب مسؤولين أميركيين، وهي: تجنّب تصعيد الصراع، وخصوصاً منع التوترات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني من الخروج عن السيطرة، والضغط على إسرائيل للدخول في مرحلة جديدة من حملتها العسكرية على غزة، والدخول في حوار «صعب» حيال مرحلة ما بعد الحرب.

وأمام نحو 23084 شهيدا في غزة غالبيتهم نساء وأطفال، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 16 عاماً، يرى بلينكن أن «الأكثر أهمية أن تهدف العمليات (العسكرية) في ظلّ استمرارها، إلى حماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لمن يحتاجها وليس العكس».

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