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استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 يناير 2024, 11:47 صباحا
استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة
الصحفي حمزة الدحدوح قبل استشهاده بقصف إسرائيلي على خان يونس في بغزة (أرشيفية: الإنترنت)
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استشهد الصحفي حمزة الدحدوح، نجل مراسل قناة «الجزيرة» وائل الدحدوح، جراء قصف إسرائيلي استهدف صحفيين في غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «الجزيرة» اليوم الأحد.

كما استشهد الصحفي مصطفى ثريا في القصف نفسه الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تكمل اليوم 3 أشهر من عدوانها على غزة. 

ومع استشهاد حمزة يرتفع عدد من فقدهم وائل الدحدوح من أسرته نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أربعة (ابنان وابنة وزوجته).

وائل الدحدوح يفقد 4 من أسرته ويصاب في يده بنيران الاحتلال 
وفي 25 أكتوبر الماضي، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عائلة وائل الدحدوح، مدير مكتب ومراسل قناة «الجزيرة» في غزة، واستشهد إثر ذلك كل من زوجته وابنه وابنته.

وقصف الاحتلال وقتها منزلا نزحت إليه العائلة في مخيم النصيرات وسط غزة، بينما ردد الأب جملته الشهيرة: «بينتقموا من بالأولاد.. معلش».

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الدحدوح يدفن أفراد من عائلته ويواصل العمل..
ولم يتوقف الدحدوح الأب عن ممارسة عمله، واشتهر على شاشة قناة «الجزيرة» بصوته الهادئ والحزين في تغطية الأحداث وسط استمرار العدوان الإسرائيلي.

وفي 15 ديسمبر، أصيب الدحدوح في يده نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة حيفا في خان يونس، وهي الغارة التي استشهد فيها أيضا مصور قناة «الجزيرة» سامر أبو دقة الذي كان يرافق وائل في عمله.

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