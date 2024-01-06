«حماس»: الاحتلال نبش 1100 قبر في غزة وسرق 150 من جثامين الشهداء

القاهرة - بوابة الوسط

كشف المكتب الإعلامي لحكومة حماس في غزة اليوم السبت عن إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على نبش 1100 قبر في مقبرة حي التفاح شرق مدينة غزة.

وقال المكتب في بيان له: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نبش قرابة 1100 قبر في مقبرة حي التفاح، مشيرا إلى أن آليات الاحتلال جرفت القبور وأخرجت جثامين الشهداء والأموات منها وداستها وامتهنت كرامتها دون أي مراعاة لقدسية الأموات أو المقابر.

ووصف ما حدث بأنه جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال خلال حربه للإبادة الجماعية التي يشنها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

جيش الاحتلال يسرق 150 جثماناً

وأكد أنه بعد نبش القبور وتجريف المقبرة سرق جيش الاحتلال قرابة 150 جثماناً من جثامين الشهداء التي دُفنت حديثاً، حيث أخرجها من القبور ونقلها إلى جهة مجهولة، مما يثير الشكوك مجدداً نحو جريمة أخرى وهي جريمة سرقة أعضاء الشهداء التي أشار لها المكتب في بيانات سابقة.

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ووفق الإعلام الحكومي؛ كرر الاحتلال هذه الجريمة أكثر من مرة، وكان آخرها تسليم 80 جثماناً من جثامين شهداء سابقين سرقها من محافظتي غزة وشمال غزة، وعبث بها، وسلَّمها مُشوَّهة ودفنت في رفح.

سرقة أعضاء حيوية من جثامين الشهداء

وذكر أن الاحتلال رفض تقديم أية معلومات حولها، وقد ظهر عليها تغير في ملامح الجثامين في إشارة واضحة إلى سرقة الاحتلال لأعضاء حيوية من أجساد هؤلاء الشهداء. كما أشار إلى أن الاحتلال نبش سابقاً قبوراً في جباليا وسرق جثامين شهداء أيضاً منها، إضافة إلى استمراره في احتجاز عشرات جثامين الشهداء من قطاع غزة.

وندد بأشد العبارات بهذه «الجريمة النكراء التي تدل على وحشية الاحتلال غير الأخلاقي»، واستغرب من المواقف الصامتة للمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة تجاه مثل هذه الجرائم الفظيعة التي يرتكبها جيش الاحتلال دون أن تحدد موقفها

وطالب كل دول العالم الحر والمجتمع الدولي بلجم الاحتلال «الإسرائيلي» ووقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، والذي وصل عدد ضحاياه خلال الحرب قرابة 90000 ضحية ما بين شهداء ومفقودين ومصابين ومعتقلين، وفق حكومة حماس.