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93 من العدوان.. دماء 23 ألف شهيد فلسطيني لم تشبع تعطش الاحتلال للمجازر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 يناير 2024, 11:16 صباحا
93 من العدوان.. دماء 23 ألف شهيد فلسطيني لم تشبع تعطش الاحتلال للمجازر
فلسطينيون يشيعون شهداء سقطوا جراء العدوان على غزة. (وفا)
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مع مرور 93 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يبدو أن سقوط نحو 23 ألف شهيد فلسطيني في قطاع غزة، لم يشبع عطش الاحتلال الإسرائيلي لإراقة الدماء الفلسطينية، من المدنيين، إذ واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، غاراتها وقصفها على عدة مناطق في القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت، الليلة، منزلا لعائلة أبو علبة بمنطقة الفالوجة شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 20 فلسطينيا، وإصابة العشرات، بالتزامن مع قصف عنيف على منازل المواطنين في مخيم جباليا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضافت أن القصف الإسرائيلي الجوي والبري المتواصل على محافظة الوسطى خلال الليلة، أدى إلى ارتقاء نحو 16 شهيدا، وإصابة العشرات.

وجنوبا، قصفت طائرات الاحتلال الحربية شقة سكنية في حي الأمل غرب مدينة خان يونس.

وقالت مصادر طبية، إن عددا من المصابين، بينهم أطفال، وصلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة العاجز في حي الزهور شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

استهداف مركبات الإسعاف
كما استشهد 7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف بناية تؤوي نازحين في رفح.

وفي ساعة متأخرة من الليلة الماضية، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركز إيواء تابع لـ «الأونروا» بمخيم المغازي، ما أدى لارتقاء 4 فلسطينيين بينهم سيدات، بينما استهدفت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف وأطلقت باتجاهها الرصاص بشكل مباشر.

- «الصحة الفلسطينية»: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 22 ألفا و722 شهيدا

فيما استشهد 17 مواطنا بينهم 12 طفلًا، جراء قصف الاحتلال منزلا غرب خان يونس، فيما ارتفع عدد شهداء مجزرة عائلة بريص في مخيم خان يونس إلى 25 شهيدا بينهم نازحون.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 22.722 شهيد، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، فضلا عن 58.166 إصابة.

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