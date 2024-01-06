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فرنسا تدين تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المحرضة على تهجير الفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 يناير 2024, 08:27 مساء
فرنسا تدين تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المحرضة على تهجير الفلسطينيين
وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.(أرشيفية: الإنترنت)
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أكدت وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا إدانة بلادها للتصريحات المشينة التي صدرت عن عديد من المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم الوزيران بن جفير وسموتريتش، التي تحرض على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وشددت كولونا خلال اتصال هاتفي مع نظيرها الفلسطيني رياض المالكي، اليوم السبت، على التزام بلادها بتقديم كل أشكال الدعم الإنساني والمساعدات العاجلة لسكان القطاع لتخفيف المعاناة التي يواجهونها منذ إعلان الحرب على القطاع من ثلاثة أشهر، وآخرها إرسال سفينتين محملتين بمئات الأطنان من المساعدات لتخفيف حجم المعاناة على أهالي غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضافت أن بلادها ترفض كل أشكال التدخل الإسرائيلي في مستقبل القطاع الذي يشكل مع الضفة الغربية وحدة جغرافية واحدة، ومستقبل الأرض الفلسطينية المحتلة يحدده مواطنوها، وكذلك التزام بلادها بتقديم الدعم للسلطة الفلسطينية لتقوم بواجباتها على أكمل وجه كسلطة شرعية على كل الأرض الفلسطينية.

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وفى السياق ذاته أعرب المالكي لنظيرته الفرنسية عن رفض فلسطين لكل المقترحات غير العملية التي صدرت عن بعض المسؤولين الإسرائيليين حول رؤيتهم لليوم الذي يلي انتهاء الحرب، ورفض أي وجود للجيش الإسرائيلي على أرض قطاع غزة تحت أي مسمى احتلال أو أمني أو تدخل عسكري أو سيطرة حديدية أو مراقبة على دخول البضائع والمساعدات أو أية صفة أخرى.

 غزة أرض فلسطينية
قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إن «غزة أرض فلسطينية ومستقبلها ليس من اختصاص إسرائيل»، وذلك بعد أن دعا وزيران إسرائيليان إلى إعادة توطين سكان غزة خارج القطاع.

وقالت الوزيرة الفرنسية في تصريح لقناة «سي إن إن» الأميركية، أمس الجمعة، إن التصريحات المتكررة الصادرة عن سياسيين ومسؤولين إسرائيليين مؤخرا بشأن إجبار الفلسطينيين في قطاع غزة على الهجرة بأنها غير مسؤولة، مؤكدة أن بلادها تدعم حل الدولتين.

وأوضحت الوزيرة الفرنسية أن غزة أرض فلسطينية تريد أن تكون جزءا من دولة فلسطين المستقبلية، وندعم حل الدولتين الذي يعدّ الخيار الوحيد الممكن لحل الخلاف في الشرق الأوسط. وأشارت كولونا أيضا إلى التزام بلادها بالسعي لتفادي أي تصعيد جديد للأوضاع من جانب أي طرف، بما في ذلك في المناطق المجاورة مثل لبنان والبحر الأحمر.

 اتصال مع وزير الخارجية الإيراني 
وفي سياق متصل أعلنت كولونا، اليوم السبت، أنها اتصلت بنظيرها الإيراني حسين أمير عبداللهيان لحث «إيران وحلفائها» على وقف «أعمالهم المزعزعة للاستقرار على الفور».

وأكدت كولونا، وفق بيان نُشر على منصة «إكس»، أنها «وجهت رسالة واضحة للغاية مفادها أن خطر اندلاع نزاع إقليمي لم يكن كبيرًا كما هو عليه الآن، وعلى ايران وحلفائها أن يوقفوا على الفور أعمالهم المزعزعة للاستقرار. لأن أحدًا لن يستفيد من التصعيد».

وفي وقت سابق أعلنت كولونا على منصة «إكس» أنها أجرت اتصالًا مع نظيرها المصري سامح شكري. وقالت في منشورها «مصر وفرنسا على الخط الأمامي لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإجلاء الجرحى الأكثر خطورة».

وأدى القصف الإسرائيلي على القطاع، مترافقا مع هجوم بري اعتبارا من 27 أكتوبر، إلى استشهاد نحو 22722 شخصا غالبيتهم نساء وأطفال، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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