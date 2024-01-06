وزيرة خارجية فرنسا: غزة أرض فلسطينية وليس من حق إسرائيل تحديد مستقبلها

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا: «غزة أرض فلسطينية، وليس من حق الاحتلال الإسرائيلي تحديد مستقبلها».

وأضافت ردا على تصريحات الوزيرين المتطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير، الداعية إلى تهجير شعب فلسطين من قطاع غزة، وإعادة احتلال القطاع وبناء مستعمرات إسرائيلية: «هذه الدعوات غير مسؤولة، وتُبعدنا عن الحل، فنحن بحاجة إلى العودة إلى مبدأ القانون الدولي واحترامه»، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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وشددت على دعمها حل الدولتين. وتابعت: «غزة أرض فلسطينية، ونريد أن تصبح جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية، ونحن نؤيد حل الدولتين، وهو الخيار الوحيد القابل للتطبيق، ويجب أن تكون غزة والضفة الغربية معا جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية».