وزيرة الخارجية الفرنسية تندد بعنف المستوطنين: يقوض الحل السياسي

القاهرة - بوابة الوسط

نددت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال زيارتها قرية قرب رام الله بالعنف الذي يرتكبه المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت كولونا خلال الزيارة التي جرت اليوم الأحد: «هذه أعمال خطيرة تقوض احتمالات التوصل إلى حل سياسي وتضعف السلطة الفلسطينية ويمكنها أن تدفع نحو تطورات جديدة وزعزعة استقرار الضفة الغربية»، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يصب في مصلحة تل أبيب، حسب وكالة «فرانس برس».

أوروبا تؤيد فرض عقوبات على المتطرفين في المستوطنات

والأربعاء الماضي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إنها «تؤيد» فرض عقوبات على «المتطرفين» من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، منددة أمام البرلمان الأوروبي بـ«تصاعد» أعمال العنف التي يمارسونها والتي اعتبرت أنها تهدد استقرار المنطقة.

وأضافت: «يتسبب تصاعد أعمال العنف الذي يمارسه المتطرفون من المستوطنين بمعاناة هائلة للفلسطينيين. إن ذلك يعرض احتمالات سلام دائم للخطر».