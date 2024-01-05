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محاولات إسرائيلية لـ«نفي» الفلسطينيين إلى دولة أفريقية تستقبل لاجئين مُرحلين من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 يناير 2024, 09:01 مساء
محاولات إسرائيلية لـ«نفي» الفلسطينيين إلى دولة أفريقية تستقبل لاجئين مُرحلين من ليبيا
فلسطينيون ومن حولهم آثار دمار تظهر في كل مكان بغزة نتيجة العدوان الإسرائيلي. (أرشيفية: الإنترنت)
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كشف مسؤول إسرائيلي دخول سلطات الاحتلال في مفاوضات مع عدة دول، لـ«نفي» آلاف الفلسطينيين إليها، من بينها رواندا التي تحتضن لاجئين مُرحلين من ليبيا وتشاد المجاورة والكونغو.

وأفادت مصادر إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بإجراء «إسرائيل» مفاوضات مع رواندا وتشاد بشأن استيعاب عشرات الآلاف من المهاجرين الفلسطينيين من قطاع غزة المحاصر الذي يعيش سكانه على وقع حرب شنيعة يشنها جيش الاحتلال منذ السابع أكتوبر الماضي.

وكشف تلفزيون «أي 24» الصهيوني، نقلا عن موقع «زمان يسرائيل»، إبداء البلدين اتفاقًا على مواصلة المناقشات على عكس الدول الأخرى التي رفضت من حيث المبدأ، ولم يجر الاتصال بها مرة أخرى، وفق ما قاله مسؤول سياسي رفيع المستوى.

وحسب المسؤول، فإن المفاوضات تجري هذه الأيام في «الموساد» ووزارة الخارجية. وأكد تعقيدات العملية، قائلا: «العمل معقد للغاية. يجب علينا تعزيز هذه القناة، ولكن يجب أن نكون حذرين للغاية من ردود الفعل في العالم، وكذلك من الخوف من أن يجرى تفسير هذه العملية على أنها نقل وليست هجرة طوعية. لهذا السبب نعمل وفقا للمشورة القانونية».

«إسرائيل» تلعب على وتر الإغراء
ويلعب الجانب الإسرائيلي على وتر الإغراء وفق وسائل الإعلام العبرية، إذ سيقدم من حيث المبدأ «منحة مالية سخية لأي فلسطيني يعرب عن رغبته في الهجرة من غزة، إلى جانب مساعدات واسعة النطاق للدولة المستقبلة، بما في ذلك المساعدات العسكرية».

وتجمع رواندا وتشاد علاقات قوية مع «إسرائيل». وأكد الكاتب شالوم يروشالمي أن لديه معلومات بأن البلدين «وافقا بالفعل من حيث المبدأ على استمرار المحادثات».

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ولم يغفل الموقع الصهيوني أن كل حديث إسرائيلي عن هجرة الفلسطينيين من غزة يُقابَل بهجوم حاد من المجتمع الدولي، وأن الولايات المتحدة الأميركية طلبت من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن يعلن بنفسه أن «إسرائيل» لا تنوي تشجيع «نفي» الفلسطينيين إلى دول العالم.

الكونغو مترددة وتشاد تبدي مرونة أكبر
ونبه الموقع إلى أن الكونغو الديمقراطية بدت مترددة في قبول استيعاب الفلسطينيين، بينما تبدي رواندا وتشاد مرونة أكبر، مؤكدة أن نتانياهو مُطلع بشكل كامل على التفاصيل، ولم يتدخّل لوقفها.

ولفت الكاتب الصهيوني إلى أنه تعرض لانتقادات من قِبل عضو الكنيست داني دانون، بعد تسريبه المعلومات للمرة الأولى حول الكونغو الديمقراطية. وردّ النائب بأن قرابة 1000 من سكان غزة حصلوا بالفعل على تأشيرات للهجرة إلى بلد مُضيف، وفق زعمه. وأضاف يروشالمي أن البلد المضيف الذي يعنيه دانون هو كندا، التي أعلنت استعدادها لمنح الإقامة لألف فلسطيني ممن لديهم أقارب في البلاد.

ورواندا من الدول التي تستقبل اللاجئين المعرضين للخطر في ليبيا منذ سبتمبر 2019، وآخر دفعة منهم وصلت الأسبوع الماضي، حيث وصل إجمالي عدد الأشخاص الذين نقلتهم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين لرواندا إلى أكثر من 2000 شخص.

مطالبات فلسطينية بوقف الترحيل القسري
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تُتابع باهتمام كبير تقارير لوسائل إعلام عبرية حول تولي توني بلير رئاسة فريق عمل الإخلاء الطوعي للفلسطينيين من قطاع غزة، وإجراء «لقاءات ومشاورات مع عدد من الدول، لفحص موقفها بشأن استقبال لاجئين فلسطينيين».

ويتزامن ذلك مع دعوة حركة حماس، الخميس، المؤسسات الأممية والحقوقية الدولية إلى منع ترحيل مئات الفلسطينيين من مدينة القدس بشكل قسري. وقالت الحركة، في بيان، إن تلك المؤسسات مطالبة بـ«الوقوف أمام عزم سلطات الاحتلال تنفيذ قرار عنصري يقضي بالترحيل القسري لمئات الفلسطينيين من سكان القدس وأراضينا المحتلة العام 48 عن بيوتهم وبلداتهم».

واعتبرت هذه الخطوة «تنفيذا لمخطط تهجير قسري، وتصفية للوجود الفلسطيني على أرضه»، مناشدة ضرورة اتخاذ إجراءات تكفل منع الاحتلال من ممارسة جريمة التطهير العرقي، ومحاسبة قادته على جرائمهم المتواصلة بحق الشعب والأرض والمقدسات.

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