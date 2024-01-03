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الاحتلال الإسرائيلي: مستعدون «لكل السيناريوهات» بعد مقتل العاروري.. وهنية: حماس «لن تهزم»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 يناير 2024, 10:24 صباحا
الاحتلال الإسرائيلي: مستعدون «لكل السيناريوهات» بعد مقتل العاروري.. وهنية: حماس «لن تهزم»
المبنى المستهدف في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث قتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في الثاني من يناير 2024 (أ ف ب)
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداده «لكل السيناريوهات» بعد أن اتهمته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقتل أحد أبرز قيادييها صالح العاروري في ضربة قرب بيروت، توعّد حزب الله اللبناني أنها لن تمرّ دون «عقاب»، وسط مخاوف من اتساع نطاق حرب غزة.

واغتيل العاروري مع 6 آخرين، بينهم قياديان في الجناح العسكري لحركة حماس، وفق ما أعلنت الأخيرة، في ضربة جوية لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مكتبا للحركة في الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الثلاثاء، وفقا لـ« فرانس برس».

والعاروري نائب لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأحد مؤسسي جناحها العسكري (كتائب عزالدين القسام) في الضفة الغربية المحتلة التي يتحدر منها.

الاغتيال الأول 
واغتياله هو الأول الذي يطال قياديا في حماس خارج الأراضي الفلسطينية منذ اندلاع الحرب بين الحركة وإسرائيل في السابع من أكتوبر.

ولم يعلّق الاحتلال الإسرائيلي مباشرة على العملية. لكن الناطق باسم جيشها دانيال هاغاري قال في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء إن قواته «في حالة تأهب دفاعا وهجوما. نحن على أهبة الاستعداد لكل السيناريوهات».

وأضاف «أهم أمر نقوله الليلة هو أننا نركز على محاربة حماس ونواصل التركيز على ذلك»، من دون أن يتطرق بشكل مباشر الى مقتل العاروري في لبنان.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أن الحركة «لن تهزم».

وقال في كلمة من الدوحة حيث يقيم إن «حركة حماس تقدم قادتها ومؤسسيها شهداء من أجل كرامة شعبنا وأمتنا لن تهزم أبداً وتزيدها هذه الاستهدافات قوة وصلابة وعزيمة لا تلين. هذا هو تاريخ المقاومة والحركة بعد اغتيال قادتها، أنها تكون أشد قوة وإصراراً».

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ووقع مقتل العاروري في منطقة تعدّ معقلا لحزب الله المرتبط بعلاقة وثيقة بحركة حماس في إطار ما يعرف بـ«محور المقاومة» الذي تقوده إيران في الشرق الأوسط. وأتى قتل العاروري في وقت تشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان منذ اندلاع حرب غزة، تبادلا يوميا للقصف بين الحزب والاحتلال الإسرائيلي ومخاوف وتهديدات من اتساعه الى حرب شاملة.

وأكد حزب الله في بيان أن قتل العاروري يعد «تطوّراً خطيراً». وقال «نعتبر جريمة اغتيال الشيخ صالح العاروري ورفاقه الشهداء في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت اعتداءً خطيرًا على لبنان وشعبه وأمنه وسيادته ومقاومته وتطورًا خطيرًا في مسار الحرب بين العدو ومحور المقاومة».

وأضاف «نُؤكّد أنّ هذه الجريمة لن تمرّ أبدًا من دون رد وعقاب وإنّ مقاومتنا على عهدها ثابتةٌ أبيّةٌ وفيّةٌ لمبادئها والتزاماتها التي قطعتها على نفسها، يدها على الزناد، ومقاوموها في أعلى درجات الجهوزية والاستعداد».

وسبق للأمين العام للحزب حسن نصرالله الذي من المقرر أن يتحدث في وقت لاحق اليوم الأربعاء في مناسبة محددة مسبقا، أن حذّر إسرائيل من أن الحزب سيردّ على أي استهداف لقياديين في «محور المقاومة» على الأراضي اللبنانية. 

والعاروري من مؤسسي كتائب القسام، وأمضى أعواماً في السجون الإسرائيلية الى أن أفرج عنه في 2010 وتمّ إبعاده عن الأراضي الفلسطينية.

وكان يقيم منذ مدة في لبنان كعدد من قادة حماس وفصائل فلسطينية أخرى. وقد دمّر جيش الاحتلال الإسرائيلي منزله في قرية عارورة في الضفة الغربية المحتلة في أكتوبر.

ونزل آلاف الفلسطينيين إلى شوارع مناطق عدة في الضفة الغربية ليل الثلاثاء للتنديد بمقتل العاروري.

ودان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية «الجريمة التي تحمل هوية مرتكبيها» ومحذرا «من المخاطر والتداعيات التي قد تترتب على تلك الجريمة». واعتبرها رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي محاولة لتوريط لبنان في حرب غزة. 

باريس تحذر من التصعيد -
من جهته، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل إلى «تجنّب أيّ سلوك تصعيدي وبخاصة في لبنان».

وقال قصر الإليزيه إثر مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الفرنسي مع عضو مجلس حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس إنّ ماكرون شدّد على وجوب «تجنّب أيّ سلوك تصعيدي، بخاصة في لبنان، وأنّ فرنسا ستستمرّ في إيصال هذه الرسائل إلى كلّ الجهات الفاعلة المعنيّة بشكل مباشر أو غير مباشر في المنطقة».

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