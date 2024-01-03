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«الصحة العالمية» تندد بقصف إسرائيلي على الهلال الأحمر في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 يناير 2024, 12:11 صباحا
«الصحة العالمية» تندد بقصف إسرائيلي على الهلال الأحمر في غزة
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس (أرشيفية: الإنترنت)
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ندد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الثلاثاء، بالقصف الذي استهدف مقرًا ومستشفى تابعين للهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، واصفًا هذا القصف بأنه «غير مقبول».

وقال تيدروس في بيان: «أنا أشجب الضربات التي استهدفت اليوم مستشفى الأمل الذي تديره جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني»، مؤكدًا أن «عمليات القصف التي حصلت اليوم غير مقبولة. النظام الصحّي في غزة منهار أساسًا والعاملون في مجال الصحة والمساعدات يواجهون باستمرار، بسبب الأعمال القتالية، معوقات في جهودهم الرامية لإنقاذ الأرواح»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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