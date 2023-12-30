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بلدية غزة لـ«يونيسف»: أطفالنا يموتون ولا نستطيع إعطاءهم رشفة ماء

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 ديسمبر 2023, 02:24 مساء
بلدية غزة لـ«يونيسف»: أطفالنا يموتون ولا نستطيع إعطاءهم رشفة ماء
فرحة الأطفال بعد حصولهم على الماء في قطاع غزة. (صفا)
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وجهت بلدية غزة، رسالة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، مشيرة إلى أن الأطفال يموتون في قطاع غزة بسبب عدم القدرة على إعطائهم رشفة ماء.

ونشرت البلدية رسالتها على حسبها بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»، قائلة «عزيزي اليونيسف نأسف على الإزعاج، لكن هل يمكننا معرفة أين يوجد الوقود لتشغيل مضخات المياه؟، لقد وعدتم بتسليمها خلال الهدنة الأخيرة، ولم نتلقها بعد».

وتابعت «ربما تعلم أن الأطفال يموتون في غزة ولا تستطيع إعطائهم رشفة ماء!».

تدمير 97 مركبة متوسطة وثقيلة لتنظيف الشوارع
وفي تغريدة نشرتها البلدية قبل ساعات كشفت عن تدمير 97 مركبة متوسطة وثقيلة تستخدم في تنظيف الشوارع وصيانة الطرق وإزالة الأنقاض وضخ المياه وغيرها، خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة، المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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وناشدت البلدية، اتحادات البلديات المساعدة «بشكل عاجل» بتوفير الخدمات الأساسية لـ 700 ألف شخص ما زالوا في محافظتي غزة والشمال.

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