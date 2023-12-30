قصف ودمار وأمراض معدية.. حال أهالي غزة في اليوم الـ85 للعدوان الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

يتواصل عدوان الاحتلال الجوي والبري والبحري على قطاع غزة لليوم الـ85، دون هوادة، مخلّفا عشرات الشهداء والجرحى، وسط كارثة إنسانية متفاقمة.

واستشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح، في قصف مدفعي للاحتلال على الأهالي في شارع يافا شرق غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أوقع عددا من الجرحى.

قصف مدفعي عنيف

وشهد شرق معبر رفح جنوب قطاع غزة قصفا مدفعيا عنيفا، فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية القذائف بشكل كثيف على شواطئ وسط وجنوب قطاع غزة.

وتواصل مدفعية الاحتلال إطلاق قذائفها المدفعية شرق مخيم البريج وسط القطاع، الذي يشهد منذ أربعة أيام قصفا مكثفا جوا وبرا، ما أدى إلى وقوع إصابات، واضطرار المواطنون إلى النزوح باتجاه دير البلح.

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كما أطلقت دبابات الاحتلال عدة قذائف وسط مخيم جباليا شمال القطاع، فيما شنت الطائرات الحربية سلسلة غارات عنيفة على مدينة خان يونس جنوبا، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر، جراء قصف منزلا لعائلة العقاد جنوب شرق خان يونس.

فيما أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ من تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة، بسبب استمرار نزوح الناس بشكل هائل على امتداد جنوب القطاع، واضطرار بعض العائلات للنزوح أكثر من مرة، واتخاذ الكثيرين من منشآت صحية مكتظة ملجأ لهم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد نحو 22 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة لنحو 55 ألف مصاب، وآلاف المفقودين، في حصيلة غير نهائية.