عشرات الشهداء بينهم صحفيان في غارات إسرائيلية على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

استشهد عشرات الفلسطينيين بينهم صحفيان وأصيب آخرون بجروح، منذ صباح الخميس، في سلسلة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة في اليوم الـ83 من العدوان الإسرائيلي.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن عشرة فلسطينيين استشهدوا وأصيب 12 مواطنا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا، قرب مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس جنوب القطاع، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

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وأفاد مصدر طبي «وفا» باستشهاد 17 فلسطينيا إثر غارات إسرائيلية استهدفت منازل في وسط قطاع غزة منذ ليلة أمس. كما استشهد الصحفي محمد خيرالدين والمصور أحمد ماهر خيرالدين في قصف إسرائيلي استهدف منزلي عائلتهما في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

وفي وقت لاحق، استشهد أكثر من 30 فلسطينيا في قصف الاحتلال مربعا سكنيا في مشروع بيت لاهيا، يعود لعائلات خيرالدين والكرد والقاضي.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 21 ألفا و110 شهداء، و55 ألفا و243 مصابا فضلا عن آلاف المفقودين.