الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 16 مجزرة تخلف 195 شهيدا و325 إصابة خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات ارتكب فيها 16 مجزرة قضى فيها على عائلات كاملة، نتج عنها 195 شهيداً و325 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مراسلو وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن قصفا إسرائيليا شنه الاحتلال فجر الخميس استهدف عددا من المواقع في قطاع غزة خلف وراءه استشهاد عشرات المواطنين وإصابة آخرين، جميعهم من الأطفال النساء، في اليوم الـ83 من العدوان.

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وبحسب مصادر محلية، استهدف الاحتلال دير البلح ومخيم المغازي وسط قطاع غزة، خلّف عددا من الشهداء والجرحى، كما قصف سيارة مدنية كانت تنقل جرحى من دير البلح ما أدى إلى استشهاد جميع من كان فيها.

وأفادوا باستشهاد سبعة مواطنين على الأقل في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشهدت مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، غارات عنيفة من طائرات ومدفعية الاحتلال، ما أسفر عن استشهاد وجرح عشرات المواطنين، جميعهم من الأطفال والنساء.

ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 21 ألفا و110 أشخاص

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن سبعة مواطنين على الأقل استشهدوا، وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال منزلا في المخيم، فيما أصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مروّعة بالقرب من مستشفى الأمل في خان يونس، مساء الأربعاء، ارتقى على إثرها نحو 30 شهيداً.

وشنت كذلك طائرات الاحتلال غارات جديدة على وسط مدينة خان يونس، وعلى أرض زراعية شمال مدينة رفح، جنوب القطاع.

وبحسب مصادر صحية، ارتكب الاحتلال 16 مجزرة بحق عوائل بكاملها، راح ضحيتها 195 شهيداً و325 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة إلى 21 ألفاً و110 شهداء، وإلى 55.243 إصابة، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية، منذ السابع من أكتوبر الماضي.