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«الصحة العالمية» تؤكد مواجهة سكان غزة لـ«خطر جسيم».. وماكرون يجدد الدعوة إلى «وقف إطلاق نار مستدام»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 ديسمبر 2023, 09:15 صباحا
«الصحة العالمية» تؤكد مواجهة سكان غزة لـ«خطر جسيم».. وماكرون يجدد الدعوة إلى «وقف إطلاق نار مستدام»
إسرائيل تواصل قصفها العنيف لقطاع غزة (الإنترنت)
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حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الأربعاء، من أن سكان غزة يواجهون «خطرا جسيما»، وكان معنيا بالوضع العام من حيث انتشار الجوع الحاد واليأس في جميع أنحاء قطاع غزة الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى الرغم من التحذيرات فإن الاحتلال الإسرائيلي واصل ارتكاب جرائمه في توجيه القصف على قطاع غزة المحاصر دون هوادة حتى الساعات الأولي من صباح الخميس في ظل المخاوف الشديدة على الوضع الإنساني، حسب وكالة «فرانس 24».

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وبدوره جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الدعوة إلى «وقف إطلاق نار مستدام» في غزة، في ظل استمرار ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين، بحسب الرئاسة الفرنسية.

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