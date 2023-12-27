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إيران تهدد إسرائيل «بعمل مباشر» لمقتل قيادي بارز في الحرس الثوري

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 06:05 مساء
إيران تهدد إسرائيل «بعمل مباشر» لمقتل قيادي بارز في الحرس الثوري
صورة غير مؤرخة نشرتها وكالة تسنيم للأنباء في 25 ديسمبر 2023 لرضي موسوي، أحد كبار مستشاري الحرس الثوري الإسلامي الإيراني في سوريا. (أ ف ب)
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حذر الحرس الثوري في إيران اليوم الأربعاء الكيان الصهيوني من أن طهران سترد على اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لأحد قادته، «بعمل مباشر» وبأعمال أخرى تنفذها المجموعات الموالية لإيران في المنطقة.

واتهمت طهران يوم الإثنين إسرائيل باغتيال القيادي في الحرس الثوري رضي موسوي الذي يعد أحد المستشارين الأكثر خبرة في فيلق القدس، الوحدة الموكلة العمليات الخارجية في الحرس الثوري، بحسب «فرانس برس».  

ونقلت وكالة «مهر» عن الناطق باسم الحرس الثوري رمضان شريف قوله «ردنا على اغتيال الشهيد موسوي سيكون مزيجًا من العمل المباشر وجبهة المقاومة».

«جبهة المقاومة»
«جبهة المقاومة» هو المصطلح المستخدم في إيران والذي يشمل النظام في سورية وحزب الله اللبناني وحماس الفلسطينية والفصائل العراقية والمتمردين الحوثيين اليمنيين المقربين من إيران والمعارضين لإسرائيل، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية.

وفي العراق، شيَّع المئات في مدينتي النجف وكربلاء جثمان رضي موسوي الذي قُتل الإثنين في «هجوم صاروخي» إسرائيلي في دمشق، بحسب الإعلام الرسمي الإيراني.

ورداً على سؤال بشأن هذه الضربة، قالت إسرائيل إنها «لا تعلق على المعلومات الواردة من وسائل الإعلام الأجنبية». وتقول إسرائيل بانتظام إنها تريد منع إيران من ترسيخ وجودها على أعتابها.

«الشيطان الأكبر»
ورفع المشيِّعون نعش موسوي وصوره داخل العتبة العلوية في مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة، ورددوا هتافات «أمريكا الشيطان الأكبر» و«أمريكا عدو الله».

كما حمل مشاركون في التشييع، وبينهم رجال دين وعناصر في الحشد الشعبي العراقي وزوار إيرانيون، أعلام الحشد وهو تحالف فصائل عراقية موالية لإيران باتت منضوية في القوات الرسمية.

وقال السفير الإيراني في العراق محمد آل صادق الذي شارك في التشييع إن «استشهاد موسوي جريمة أخرى تضاف إلى سجل جرائم العدو الصهيوني الذي بدأ يتخبط بدون أن يحقق أي انتصار أكان عسكريًا أم سياسيًا».

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وأضاف «لذلك بدأ بين فترة وأخرى يضرب أهدافنا ولكن النصر قريب إن شاء الله وسيُلقَّن درسًا لن ينساه».

ونُقل الجثمان بعد ذلك إلى كربلاء حيث أقيمت له مراسم تشييع في العتبتين الحسينية والعباسية.

وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية الإيرانية أن جثمان موسوي سينقل بعد ذلك الى الجمهورية الإسلامية، بداية الى مدينة مشهد بشمال شرق البلاد، ومنها إلى طهران حيث ستقام مراسم تشييع الخميس قبل أن يوارى الثرى.

ازدياد  التوتر في الشرق الأوسط

وزاد مقتل موسوي من منسوب التوتر في الشرق الأوسط حيث صعدت الجماعات المدعومة من إيران هجماتها مذ هاجمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسرائيل في السابع من اكتوبر ما أطلق شرارة الحرب في قطاع غزة.

ويشهد العراق كذلك توترًا على خلفية هذه الحرب، فقد تعرضت القوات الأميركية في العراق وفي سورية لعشرات الهجمات منذ منتصف أكتوبر، تبنّت معظمها «المقاومة الإسلامية في العراق» التي تضم مقاتلين في فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي.

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