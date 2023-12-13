المندوب الفلسطيني: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة «تاريخي»

القاهرة - بوابة الوسط

وصف السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور قرار الجمعية العامة بشأن وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة بأنه «تاريخي».

وقال منصور للصحفيين إثر صدور هذا القرار غير الملزم إن «اليوم كان يومًا تاريخيًا من حيث الرسالة القوية التي بعثت بها الجمعية العامة. من واجبنا الجماعي أن نمضي على هذا الطريق إلى أن نرى نهاية لهذا العدوان على شعبنا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

واعتمدت الجمعية للأمم المتحدة قرارًا يدعو لـ«وقف فوري إنساني لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية».

حصل القرار على موافقة بأغلبية 153 دولة ومعارضة 10 دول، بينما امتنعت 23 دولة عن التصويت. وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة لكن لها ثقل سياسي، وتعبر عن وجهة نظر عالمية بشأن الحرب.