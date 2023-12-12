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الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 ديسمبر 2023, 11:46 مساء
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
القاعة الداخلية للجمعية العامة للامم المتحدة بمبنى المنظمة الرئيسي في نيويورك. (أرشيفية: الإنترنت)
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اعتمدت الجمعية للأمم المتحدة قرارًا يدعو لـ«وقف فوري إنساني لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية».

وحصل القرار على موافقة بأغلبية 153 دولة ومعارضة 10 دول، بينما امتنعت 23 دولة عن التصويت. وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة لكن لها ثقل سياسي، وتعبر عن وجهة نظر عالمية بشأن الحرب.

جاء ذلك، خلال استئناف الجمعية العامة الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة حول: «الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة».

تفاصيل القرار المقدم من 21 دولة عربية
وطالب القرار، المقدم من 21 دولة عربية، بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، ويكرر «مطالبة الجمعية العامة لجميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي- بما في ذلك القانون الدولي الإنساني- خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين».

كما يطالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وبضمان وصول المساعدات الإنسانية. ويشير كذلك إلى رسالة الأمين العام لرئيس مجلس الأمن في 6 ديسمبر الجاري بموجب المادة 99 من مـيثاق الأمم المتحدة.

من جانبه، استعرض الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة العربية، مشروع القرار الذي يعرب عن قلق الجمعية العامة بشأن «الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين»، ويشدد على وجوب حماية المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين وفقا للقانون الدولي الإنساني.

وقال عبد الخالق إن المجموعة العربية تناشد كافة الدول دعم مشروع القرار الذي جرى طرحه أمام الجمعية العامة، «تطبيقا للكيل بمكيال واحد وحفاظا على القيم الإنسانية».

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ودعا كافة الوفود للتصويت ضد أي تعديلات مقدمة على هذا المشروع، «التي لم يتم التشاور بشأنها مع الدول الراعية للقرار، وذلك حرصا بشكل أساسي على الحفاظ على نصه المتوازن والمباشر، والذي تمت صياغته لتتطابق بنوده مع بنود مشروع القرار الذي طُرِح على مجلس الأمن، تحقيقا لأولوية لا تعلوها أولوية، لهدف واضح وصريح: وقف إطلاق النار الإنساني».

وقال عبد الخالق «أخاطب ضمائركم جميعا، وأناشدكم مساندة مشروع القرار، لوقف نزيف الدماء، كل الدماء». وأكد أن اعتماد ثم تنفيذ مشروع القرار، وفي قلبه المطالبة بوقف إطلاق النار، «هو وحده الكفيل بإنقاذ أرواح الأبرياء».

تعديلات أميركية مقترحة
قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة قدمت الولايات المتحدة تعديلاً على مشروع القرار لتضيف عليه شجب وإدانة «الاعتداءات الإرهابية الشنيعة التي ارتكبتها حركة حماس في إسرائيل اعتبارا من 7 أكتوبر وأخذ الرهائن».

كما قدمت النمسا تعديلا طالبت فيه إضافة عبارة: «المحتجزين من قبل حماس والجماعات الأخرى» بعد الإشارة إلى «الرهائن» وإضافة كلمة «فورا» في سياق المطالبة بضمان وصول المساعدات الإنسانية.

من جانبه انتقد المندوب الدائم للاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان مشروع القرار، ووصفه بـ«المنافق والمشين». وقال إن مشروع القرار «فشل في إدانة حماس ولا يذكرها على الإطلاق وأنه سيطيل أمد الموت والدمار في المنطقة».

نتائج التصويت على قرار وقف إطلاق النار في غزة، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 (حساب أخبار الأمم المتحدة على إكس)
نتائج التصويت على قرار وقف إطلاق النار في غزة، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 (حساب أخبار الأمم المتحدة على إكس)
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