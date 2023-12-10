18 ألف شهيد حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة في اليوم 65 للعدوان على القطاع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الأحد تجاوز عدد الشهداء جرّاء القصف الإسرائيلي المستمر 18 ألف شهيد في اليوم الخامس والستين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأضاف الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة أن عدد الجرحى ارتفع إلى 49229 جريحًا.

وتشير تقديرات «حماس» إلى أن العدد الحقيقي للقتلى والجرحى أعلى بكثير في ظل عجز طواقم الإسعاف والمنظمات غير الحكومية الأجنبية عن الوصول إلى كل المناطق التي قصفت لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، بحسب «فرانس برس».

وفي سياق متصل، قال المدير العام لـمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الأحد إن القطاع الصحي في غزة يواجه تداعيات «كارثية» بسبب الحرب الإسرائيلية، في حين أكد مسؤول أممي أن نصف سكان غزة يتضورون جوعًا، و9 من كل 10 لا يأكلون يوميًا.

«تأثير النزاع على الصحة كارثي»

وقال غيبريسوس في افتتاح جلسة استثنائية للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة مخصصة للبحث في تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة: إن «تأثير النزاع على الصحة كارثي»، مؤكدًا أن أفراد الطواقم الصحية يؤدون مهمات مستحيلة في ظروف صعبة.

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وأشار إلى أن الاكتظاظ ونقص الإمدادات في غزة يخلقان «ظروفًا مثالية» لانتشار الأمراض، وأضاف «باختصار، زادت الاحتياجات الصحية بشكل كبير وانخفضت قدرة النظام الصحي إلى ثلث ما كانت عليه».

من جانبه، قال نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، كارل سكاو، «نصف السكان يتضورون جوعا، و9 من كل 10 لا يأكلون كل يوم. ومن الواضح أن الاحتياجات هائلة». وأضاف سكاو في تصريحات لـ«رويترز» أن «الوضع داخل غزة أصبح فوضويًا على نحو متزايد.. هناك سؤال إلى متى يمكن أن يستمر هذا، لأن العملية الإنسانية تنهار».

الاحتلال يشن حربًا مدمرة على قطاع غزة

بدورها، اعتبرت المديرة الإقليمية في برنامج الأغذية العالمي كورين فلايشر أن «السبيل الوحيد لإبعاد خطر المجاعة في غزة هو وقف إطلاق النار لإتاحة نفاذ الغذاء على نطاق واسع».

وفي تدوينة نشرها برنامج الأغذية العالمي عبر منصة إكس، قالت فلايشر خلال زيارتها لغزة إنها عملت في حالات الطوارئ لـ20 عامًا «لكن لا شيء يقارن بما رأيتهُ أو سمعتهُ أو شعرتُ به في غزة اليوم»، ولفتت إلى أن «سكان غزة يواجهون اليأس والخوف والجوع وخطر المجاعة».

والجمعة، دخلت فلايشر رفقة كارل سكاو، وممثل برنامج الأغذية العالمي في فلسطين سامر عبدالجابر، عبر معبر رفح إلى غزة للقاء موظفي برنامج الأغذية، وأصحاب المتاجر المحليين، والفلسطينيين المتضررين من الصراع المستمر، وفق بيان للمنظمة نشرته أمس السبت.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 17 ألف شهيد، ونحو 48 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، إضافة إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في ظل نزوح مئات الآلاف بحثًا عن مناطق آمنة.