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ارتفاع حصيلة الجنود الإسرائيليين القتلى إلى 80 منذ بدء الاجتياح البري في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 ديسمبر 2023, 04:46 مساء
ارتفاع حصيلة الجنود الإسرائيليين القتلى إلى 80 منذ بدء الاجتياح البري في غزة
جنود احتلال على تخوم غزة. (الإنترنت)
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء ارتفاع حصيلة الجنود القتلى إلى 80 منذ بدء الاجتياح البري في قطاع غزة.

وقتل خمسة جنود خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما رفع حصيلة الجنود القتلى إلى 80 منذ بدء العملية البرية والعدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر، بحسب «فرانس برس».

وأدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى مقتل 15899 معظمهم من المدنيين بحسب وزارة الصحة في غزة .

جيش الاحتلال يكثف عملياته ضد المقاومة
وكثَّف جيش الاحتلال الثلاثاء عملياته ضد المقاومة الفلسطينية في جنوب قطاع غزة حيث أشار شهود إلى حدوث معارك عنيفة، ما يثير مخاوف من «سيناريو أكثر رعبا» للمدنيين. ووسع جيش الاحتلال الذي يشن منذ 27 أكتوبر هجومًا بريًا في شمال القطاع المحاصر، نطاق عملياته البرية لتشمل قطاع غزة برمّته مع نشر دبابات قرب خان يونس التي أصبحت بؤرة التوترات الجديدة.

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في بداية عمليته البرية، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان شمال غزة النزوح إلى جنوب القطاع الذي أصبح أكثر اكتظاظًا مع تدفق مئات الآلاف من النازحين.

وأفاد شهود بوقوع اشتباكات عنيفة قرب خان يونس خلال الليل وقصف جوي باتجاه رفح في الطرف الجنوبي من القطاع، فيما ذكرت وكالة «وفا» الفلسطينية سقوط «عدة» شهداء في قصف على مدينة غزة.

استشهاد 40 فلسطينيًا 
استشهد 40 فلسطينيا على الأقل، وأصيب العشرات بجروح جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بحسب مصادر طبية فلسطينية، مشيرة إلى أن 10 مواطنين آخرين استُشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتابعت المصادر أن مدفعية الاحتلال والمسيَّرات قصفت محيط مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ووفق المصادر، فإن 108 شهداء وعشرات المصابين، وصلوا إلى مستشفى كمال عدوان، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى في ظل وجود أكثر من 7 آلاف نازح داخله، فيما لم تتمكن الطواقم الطبية من إجراء أي عملية جراحية في المستشفى.

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