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شاهد: «القسام» تستهدف غرفة قيادة للعدو وتـقنص جنودًا للاحتلال وتفجر دباباته

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 ديسمبر 2023, 09:25 مساء
شاهد: «القسام» تستهدف غرفة قيادة للعدو وتـقنص جنودًا للاحتلال وتفجر دباباته
مقاتل في المقاومة الفلسطينية خلال مواجهة جنود الاحتلال في غزة. (الإنترنت)
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أعلنت كتائب القسام مساء اليوم السبت استهداف مقاتيلها غرفة قيادة واستطلاع للاحتلال الإسرائيلي داخل مبنى شرق بيت حانون بأربع قذائف مضادة للأفراد.

وقالت القسام في «بلاغ عسكري» مقتضب عبر قناتها على تيلجرام مساء اليوم السبت: «مجاهدو القسام يستهدفون غرفة قيادة واستطلاع للعدو داخل مبنى شرق بيت حانون بـ4 قذائف مضادة للأفراد». كما بثت كتائب القسام فيديو مصورا لمشاهد من «التحام مقاتليها مع آليات وجنود العدو في بيت حانون شمال قطاع غزة».

كما أفادت بمقتل وإصابة جنود إسرائيليين داخل مبنى في كمين محكم في منطقة التوام شمال غرب غزة، لافتة إلى استهدافهم بالعبوات المضادة للأفراد والقذائف المضادة للتحصينات والرشاشات الثقيلة.

استهداف تحشدات للعدو  بمنظومة الصواريخ «رجوم» 
وفي وقت سابق، أشارت القسام إلى «استهداف تجمعات للعدو شرق دير البلح بمنظومة الصواريخ (رجوم) قصيرة المدى من عيار 114ملم». كما أفادت باستهداف «تحشدات للعدو في منطقة (كيسوفيم)، بمنظومة الصواريخ (رجوم) قصيرة المدى من عيار 114 ملم».

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وذكرت أن عناصرها «تمكنوا منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم من استهداف دبابة صهيونية بعبوة (شواظ) ما أدى إلى إحداث عدة انفجارات بداخلها وتدميرها بالكامل».

كما استهدفوا برج دبابة أخرى بقذيفة (الياسين 105)، واستهدفوا منزلاً تواجد فيه عدد من جنود العدو بقذيفة «TBG» مضادة للتحصينات وذلك في منطقة الشيخ رضوان. كما أعلنت كتائب «القسام» استهداف مدينة عسقلان المحتلة برشقة صاروخية.

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