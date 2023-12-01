قطر تعلن تبادل الدفعة السابعة للرهائن والأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن قائمة الرهائن الثماني الذين أفرجت عنهم حركة حماس، الخميس، ضمن الدفعة السابعة لاتفاق الهدنة مع «إسرائيل»، شملت حاملي جنسية مزدوجة من المكسيك والأوروغواي وروسيا، مقابل إفراج الاحتلال عن 30 من المعتقلين الفلسطينيين.

وقال الناطق باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عبر منصة «إكس» إن «المفرج عنهم من الإسرائيليين المحتجزين في غزة اليوم يضمّون 2 قصّر و6 نساء منهم من مزدوجي الجنسية: مكسيكية، روسية، أوروغوانية، جرى تسليمهم للصليب الأحمر»، مضيفا «تضمّن الفلسطينيون المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية 23 قاصرا و7 نساء». وأوضح «جرى احتساب المواطنتين الروسيتين اللتين تم الافراج عنهم يوم أمس (الأربعاء) ضمن هذه القائمة».

من جانبه أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية الإفراج عن 30 أسيرا وأسيرة اليوم ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال.