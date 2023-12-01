  • Alwasat News
Atwasat

قطر تعلن تبادل الدفعة السابعة للرهائن والأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 ديسمبر 2023, 12:09 صباحا
قطر تعلن تبادل الدفعة السابعة للرهائن والأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي
سيارة للصليب الأحمر خلال نقلها رهائن من قطاع غزة إلى معبر رفح، 24 نوفمبر 2023. (الإعلام الحربي لكتائب القسام)
alwasat radio

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن قائمة الرهائن الثماني الذين أفرجت عنهم حركة حماس، الخميس، ضمن الدفعة السابعة لاتفاق الهدنة مع «إسرائيل»، شملت حاملي جنسية مزدوجة من المكسيك والأوروغواي وروسيا، مقابل إفراج الاحتلال عن 30 من المعتقلين الفلسطينيين.

وقال الناطق باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عبر منصة «إكس» إن «المفرج عنهم من الإسرائيليين المحتجزين في غزة اليوم يضمّون 2 قصّر و6 نساء منهم من مزدوجي الجنسية: مكسيكية، روسية، أوروغوانية، جرى تسليمهم للصليب الأحمر»، مضيفا «تضمّن الفلسطينيون المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية 23 قاصرا و7 نساء». وأوضح «جرى احتساب المواطنتين الروسيتين اللتين تم الافراج عنهم يوم أمس (الأربعاء) ضمن هذه القائمة».

من جانبه أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية الإفراج عن 30 أسيرا وأسيرة اليوم ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يناقش تقدم المنتخب الوطني في تصنيف «الفيفا» ومشاركة أبوسليم والهلال بالكونفدرالية

شاهد.. «في التسعين» يناقش تقدم المنتخب الوطني في تصنيف «الفيفا» ومشاركة أبوسليم ...
«تحقيقات»: تجار الأزمات

«تحقيقات»: تجار الأزمات
«ملعب الوسط»: هل يحقق المدينة لقب بطولة دورينا هذا العام؟

«ملعب الوسط»: هل يحقق المدينة لقب بطولة دورينا هذا العام؟
«مقابلة خاصة»: لقاء مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة

«مقابلة خاصة»: لقاء مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة
«ملعب الوسط»: الحلقة الأولى

«ملعب الوسط»: الحلقة الأولى
مهمة صعبة لإنقاذ 15 أسداً من أتون الحرب في السودان

مهمة صعبة لإنقاذ 15 أسداً من أتون الحرب في السودان
علماء الفلك يكتشفون نظاماً من 6 كواكب خارج المجموعة الشمسية

علماء الفلك يكتشفون نظاماً من 6 كواكب خارج المجموعة الشمسية
كاريكاتير خيري - باتيلي والأطراف الفاعلة في أزمة ليبيا

كاريكاتير خيري - باتيلي والأطراف الفاعلة في أزمة ليبيا
المنتخب الوطني يتقدم في تصنيف الاتحاد الدولي «فيفا»

المنتخب الوطني يتقدم في تصنيف الاتحاد الدولي «فيفا»
الإفراج عن الناشطة الفلسطينية عهد التميمي ضمن اتفاق تبادل الأسرى

الإفراج عن الناشطة الفلسطينية عهد التميمي ضمن اتفاق تبادل الأسرى
وفاة هنري كيسنجر عن عمر ناهز 100 عام

وفاة هنري كيسنجر عن عمر ناهز 100 عام
العثور على جثامين 5 أطفال خدّج متحللة في مستشفى بغزة

العثور على جثامين 5 أطفال خدّج متحللة في مستشفى بغزة
يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز الاحتلال في غزة

يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز الاحتلال في غزة
محامي يانغ ثاغ يؤكد أن كلمات أغاني موكله تعكس واقعاً لكنها ليست اعترافا بجرائم

محامي يانغ ثاغ يؤكد أن كلمات أغاني موكله تعكس واقعاً لكنها ليست اعترافا بجرائم
اتحاد كرة السلة يعلن إيقاف النشاط لعدم حصول الأندية على الدعم المالي

اتحاد كرة السلة يعلن إيقاف النشاط لعدم حصول الأندية على الدعم المالي
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟

كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟
كلوب يطالب جماهير ليفربول بتحويل ملعب آنفيلد إلى كابوس أمام لاعبي لاسك

كلوب يطالب جماهير ليفربول بتحويل ملعب آنفيلد إلى كابوس أمام لاعبي لاسك
«حماس» تدعو لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على إعدام طفلين بدم بارد في جنين

«حماس» تدعو لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على إعدام طفلين بدم بارد في جنين
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
افتتاح «كوب28» في دبي بالوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا غزة
افتتاح «كوب28» في دبي بالوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا غزة
باقتلاع الأشجار وسرقة الثمار.. حرب المستعمرين ضد الزيتون مستمرة في الضفة
باقتلاع الأشجار وسرقة الثمار.. حرب المستعمرين ضد الزيتون مستمرة ...
حماس تتبنى «عملية القدس»: على المحتل أن يتحسس رأسه في كل مدينة وقرية
حماس تتبنى «عملية القدس»: على المحتل أن يتحسس رأسه في كل مدينة ...
«فرانس برس»: حماس ستطلق 10 رهائن إسرائيليين بينهم اثنان يحملان الجنسية الروسية
«فرانس برس»: حماس ستطلق 10 رهائن إسرائيليين بينهم اثنان يحملان ...
بلينكن يصل رام الله للقاء عباس
بلينكن يصل رام الله للقاء عباس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسالة من أسيرة إسرائيلية لكتائب القسام.. «شكرا لإنسانيتكم أنتم أحباب لطفلتي»
رسالة من أسيرة إسرائيلية لكتائب القسام.. «شكرا لإنسانيتكم ......
مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن إنسانية في غزة
مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن ......
الاحتلال يخفض عدد قتلاه في عملية «طوفان الأقصى» من 1400 إلى 1200 شخص
الاحتلال يخفض عدد قتلاه في عملية «طوفان الأقصى» من 1400 إلى ......
شهـداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال النازحين وسط قطاع غزة
شهـداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال النازحين وسط قطاع غزة...
بايدن: هجوم 7 أكتوبر سببه معرفة حماس بالمساعي الأميركية للتطبيع بين السعودية وإسرائيل
بايدن: هجوم 7 أكتوبر سببه معرفة حماس بالمساعي الأميركية ......
المزيد
قطر تعلن تبادل الدفعة السابعة للرهائن والأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي
قطر تعلن تبادل الدفعة السابعة للرهائن والأسرى بين حماس ......
«فرانس برس»: حماس مستعدة لتمديد الهدنة
«فرانس برس»: حماس مستعدة لتمديد الهدنة...
خبراء أمميون: العنف الجنسي منتشر في السودان كـ«أداة حرب»
خبراء أمميون: العنف الجنسي منتشر في السودان كـ«أداة حرب»...
بلينكن يصل رام الله للقاء عباس
بلينكن يصل رام الله للقاء عباس...
«فرانس برس»: حماس ستطلق 10 رهائن إسرائيليين بينهم اثنان يحملان الجنسية الروسية
«فرانس برس»: حماس ستطلق 10 رهائن إسرائيليين بينهم اثنان ......
المزيد