  • Alwasat News
Atwasat

خبراء أمميون: العنف الجنسي منتشر في السودان كـ«أداة حرب»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 نوفمبر 2023, 08:39 مساء
خبراء أمميون: العنف الجنسي منتشر في السودان كـ«أداة حرب»
نساء نزحن بسبب النزاع يجلسن في مسجد في بلدة وادي حلفا الحدودية شمال السودان قرب مصر في 12 سبتمبر 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

أكد خبراء في الأمم المتحدة، الخميس، أن العنف الجنسي منتشر على نطاق واسع في السودان، وأحيانًا بدوافع عرقية ويستخدم «أداة حرب»، مطالبين بمحاكمة مرتكبي هذا العنف.

وقال الخبراء المستقلون المكلفون من مجلس حقوق الإنسان في بيان: «لقد روعتنا التقارير التي تتحدث عن الاستخدام الواسع النطاق للعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي، أداة حرب لإخضاع النساء والفتيات وإرهابهن وكسرهن ومعاقبتهن»، بحسب وكالة فرانس برس».

منذ أبريل الماضي، تخوض القوات الموالية لقائد الجيش عبدالفتاح البرهان، الزعيم الفعلي للسودان، حربًا مع قوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب «حميدتي».

وقُتل جراء الحرب أكثر من 10 آلاف شخص، وفق حصيلة متحفظة صادرة عن منظمة «أكليد». وتقول الأمم المتحدة إن 6,3 مليون شخص أجبروا على النزوح عن منازلهم.

- الأمم المتحدة تندد بتزايد العنف الجسدي في السودان
- أميركا تندد بـ«أعمال العنف المروعة» في السودان

وقائع العنف الجنسي ترتكبها القوات المتقاتلة
وقال الخبراء ومن بينهم المقررتان الخاصتان المعنيتان بالعنف ضد النساء والفتيات والاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال، إن قوات الدعم السريع وحلفاءها يقفون على ما يبدو وراء معظم أعمال العنف الجنسي التي لوحظت في هذا النزاع.

وأشاروا إلى تقارير عن حالات اغتصاب واستغلال جنسي وعبودية واتجار بالبشر «قد تكون في بعض الحالات ذات دوافع عنصرية وإثنية وسياسية». وأضافوا أنه جرى الإبلاغ أيضًا عن حالات دعارة قسرية وتزويج قسري لنساء وفتيات.

كما لفت الخبراء إلى أن العنف كثيرًا ما يستخدم «وسيلة لمعاقبة قبائل محددة تستهدفها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها»، مضيفين أنه في بعض الحالات تم استهداف مهاجرين ولاجئين وعديمي جنسية غير سودانيين أيضا.

خبراء أمميون يطالبون بالتحقيق في العنف الجنسي بالسودان
وحذروا من أن «هذه الأعمال الخطيرة لم تعد تتركز في الخرطوم ودارفور، بل امتدت إلى مناطق أخرى من البلاد، مثل كردفان». وطالبوا بعثة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر الماضي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في السودان بالتحقيق في العنف الجنسي لضمان محاسبة الجناة.

وحذّر الخبراء الذين لا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة من أن حجم وشدة العنف الجنسي «جرى التهوين من شأنهما إلى حد كبير».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يناقش تقدم المنتخب الوطني في تصنيف «الفيفا» ومشاركة أبوسليم والهلال بالكونفدرالية

شاهد.. «في التسعين» يناقش تقدم المنتخب الوطني في تصنيف «الفيفا» ومشاركة أبوسليم ...
«تحقيقات»: تجار الأزمات

«تحقيقات»: تجار الأزمات
«ملعب الوسط»: هل يحقق المدينة لقب بطولة دورينا هذا العام؟

«ملعب الوسط»: هل يحقق المدينة لقب بطولة دورينا هذا العام؟
«مقابلة خاصة»: لقاء مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة

«مقابلة خاصة»: لقاء مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة
«ملعب الوسط»: الحلقة الأولى

«ملعب الوسط»: الحلقة الأولى
مهمة صعبة لإنقاذ 15 أسداً من أتون الحرب في السودان

مهمة صعبة لإنقاذ 15 أسداً من أتون الحرب في السودان
علماء الفلك يكتشفون نظاماً من 6 كواكب خارج المجموعة الشمسية

علماء الفلك يكتشفون نظاماً من 6 كواكب خارج المجموعة الشمسية
كاريكاتير خيري - باتيلي والأطراف الفاعلة في أزمة ليبيا

كاريكاتير خيري - باتيلي والأطراف الفاعلة في أزمة ليبيا
المنتخب الوطني يتقدم في تصنيف الاتحاد الدولي «فيفا»

المنتخب الوطني يتقدم في تصنيف الاتحاد الدولي «فيفا»
الإفراج عن الناشطة الفلسطينية عهد التميمي ضمن اتفاق تبادل الأسرى

الإفراج عن الناشطة الفلسطينية عهد التميمي ضمن اتفاق تبادل الأسرى
وفاة هنري كيسنجر عن عمر ناهز 100 عام

وفاة هنري كيسنجر عن عمر ناهز 100 عام
العثور على جثامين 5 أطفال خدّج متحللة في مستشفى بغزة

العثور على جثامين 5 أطفال خدّج متحللة في مستشفى بغزة
يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز الاحتلال في غزة

يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز الاحتلال في غزة
محامي يانغ ثاغ يؤكد أن كلمات أغاني موكله تعكس واقعاً لكنها ليست اعترافا بجرائم

محامي يانغ ثاغ يؤكد أن كلمات أغاني موكله تعكس واقعاً لكنها ليست اعترافا بجرائم
اتحاد كرة السلة يعلن إيقاف النشاط لعدم حصول الأندية على الدعم المالي

اتحاد كرة السلة يعلن إيقاف النشاط لعدم حصول الأندية على الدعم المالي
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟

كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟
كلوب يطالب جماهير ليفربول بتحويل ملعب آنفيلد إلى كابوس أمام لاعبي لاسك

كلوب يطالب جماهير ليفربول بتحويل ملعب آنفيلد إلى كابوس أمام لاعبي لاسك
«حماس» تدعو لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على إعدام طفلين بدم بارد في جنين

«حماس» تدعو لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على إعدام طفلين بدم بارد في جنين
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
موسكو «ممتنة» لحماس بعد إطلاق رهينتين روسيتين
موسكو «ممتنة» لحماس بعد إطلاق رهينتين روسيتين
ماكرون يلتقي السيسي وبن سلمان على هامش «كوب 28».. ويزور قطر السبت
ماكرون يلتقي السيسي وبن سلمان على هامش «كوب 28».. ويزور قطر السبت
افتتاح «كوب28» في دبي بالوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا غزة
افتتاح «كوب28» في دبي بالوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا غزة
باقتلاع الأشجار وسرقة الثمار.. حرب المستعمرين ضد الزيتون مستمرة في الضفة
باقتلاع الأشجار وسرقة الثمار.. حرب المستعمرين ضد الزيتون مستمرة ...
حماس تتبنى «عملية القدس»: على المحتل أن يتحسس رأسه في كل مدينة وقرية
حماس تتبنى «عملية القدس»: على المحتل أن يتحسس رأسه في كل مدينة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسالة من أسيرة إسرائيلية لكتائب القسام.. «شكرا لإنسانيتكم أنتم أحباب لطفلتي»
رسالة من أسيرة إسرائيلية لكتائب القسام.. «شكرا لإنسانيتكم ......
مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن إنسانية في غزة
مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن ......
الاحتلال يخفض عدد قتلاه في عملية «طوفان الأقصى» من 1400 إلى 1200 شخص
الاحتلال يخفض عدد قتلاه في عملية «طوفان الأقصى» من 1400 إلى ......
شهـداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال النازحين وسط قطاع غزة
شهـداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال النازحين وسط قطاع غزة...
بايدن: هجوم 7 أكتوبر سببه معرفة حماس بالمساعي الأميركية للتطبيع بين السعودية وإسرائيل
بايدن: هجوم 7 أكتوبر سببه معرفة حماس بالمساعي الأميركية ......
المزيد
خبراء أمميون: العنف الجنسي منتشر في السودان كـ«أداة حرب»
خبراء أمميون: العنف الجنسي منتشر في السودان كـ«أداة حرب»...
بلينكن يصل رام الله للقاء عباس
بلينكن يصل رام الله للقاء عباس...
«فرانس برس»: حماس ستطلق 10 رهائن إسرائيليين بينهم اثنان يحملان الجنسية الروسية
«فرانس برس»: حماس ستطلق 10 رهائن إسرائيليين بينهم اثنان ......
حماس تتبنى «عملية القدس»: على المحتل أن يتحسس رأسه في كل مدينة وقرية
حماس تتبنى «عملية القدس»: على المحتل أن يتحسس رأسه في كل ......
باقتلاع الأشجار وسرقة الثمار.. حرب المستعمرين ضد الزيتون مستمرة في الضفة
باقتلاع الأشجار وسرقة الثمار.. حرب المستعمرين ضد الزيتون ......
المزيد