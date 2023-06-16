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أميركا تندد بـ«أعمال العنف المروعة» في السودان

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 يونيو 2023, 07:20 صباحا
أميركا تندد بـ«أعمال العنف المروعة» في السودان
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نددت واشنطن بشدة، الخميس، بـ«أعمال العنف المروعة» في السودان، قائلة إن التقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات الدعم السريع «موثوقة». 

وقال ناطق باسم الخارجية الأميركية إن ثمة «ضحايا وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان قد اتهموا بشكل موثوق جنود قوات الدعم السريع (بقيادة محمد حمدان دقلو) ومجموعات مسلّحة متحالفة معها، بارتكاب عمليّات اغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي على صلة بالنزاع»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن «الفظائع التي وقعت اليوم في غرب دارفور ومناطق أخرى هي تذكير مشؤوم بالأحداث المروعة التي دفعت الولايات المتحدة إلى أن تُحدد في العام 2004 أن إبادة جماعية قد ارتُكِبت في دارفور».

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