حماس تسلم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين للصليب الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد مصدر مقرب من حماس أن كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة، سلمت الصليب الأحمر الأربعاء في خان يونس بجنوب قطاع غزة دفعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين.

وهذه الدفعة هي السادسة تنفيذا لاتفاق الهدنة الموقتة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي والتي تم تمديدها ليومين، كما الحركة قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم الأربعاء سادس أيام صفقة التبادل،وفق «فرانس برس».

وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت حماس، في بيان، بأنها سلمت كلا من يلينا تروبانوف (50 عاما) وإيرينا تاتي (73 عاما) للجنة الدولية للصليب الاحمر، بعدما أفرجت، الأحد، عن رون كريفوي، وهو إسرائيلي روسي في الخامسة والعشرين، «استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتقديراً للموقف الروسي الداعم القضية الفلسطينية».

وفي المقابل، ستفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 30 من الأسرى الفلسطينيين، تشمل 15 طفلاً، و15 أسيرة، منهم المرابطتان هنادي الحلواني وخديجة خويص، بالإضافة إلى الفتاة عهد التميمي. وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير: إن استقبال الدفعة السادسة من الأسيرات والأسرى الأطفال في صفقة التبادل اليوم، مقابل بلدية رام الله.

تمديد الهدنة خلال الساعات المقبلة

يأتي ذلك بينما أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، الأربعاء، أن بلاده «متفائلة للغاية» بإعلان تمديد الهدنة خلال الساعات المقبلة. وقال ماجد الأنصاري لشبكة «سي إن إن» الأميركية: «نأمل أن نتمكن في غضون ساعات قليلة من إطلاق الدفعة الأخيرة من المحتجزين، وأن نكون قادرين أيضاً على إعلان تمديد الهدنة».

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وأضاف: «متفائلون للغاية بأننا سنعلن أخبارا جيدة اليوم»، لافتاً إلى أن المفاوضات مستمرة، وأن أي تمديد جديد سيكون بمعايير الاتفاقات السابقة نفسها.

وأفاد مصدر مطلع وكالة «فرانس برس»، الأربعاء، بأن حركة حماس «أبلغت الوسطاء بموافقة المقاومة على تمديد الهدنة أربعة أيام»، بينما يتوقع أن تستمر الهدنة حتى السابعة من صباح الخميس (الخامسة ت غ)، بعد تمديدها يومين بالأساس. وقال المصدر: «لدى الحركة ما يمكنها من إطلاق إسرائيليين محتجزين لديها ولدى فصائل المقاومة وجهات مختلفة خلال هذه الفترة ضمن الآلية المتبعة وبالشروط نفسها».

أفضى اتفاق الهدنة، الذي جاء بعد أسابيع من الوساطات المصرية والقطرية والأميركية، حتى الآن إلى إطلاق نحو 180 فلسطينياً من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية مقابل الإفراج عن 66 إسرائيلياً من النساء والأطفال أيضاً، فضلاً عن عدد من الأجانب.