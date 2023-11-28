«حماس» والاحتلال يتبادلان أسماء 30 فلسطينيا وعشرة إسرائيليين للإفراج عنهم في اليوم الخامس للهدنة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مصدر مقرب من حركة المقاومة «حماس» في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تبادل قوائم تضم أسماء 30 معتقلا فلسطينيا، وعشرة إسرائيليين محتجزين لدى المقاومة في اليوم الخامس من الهدنة.

وقال المصدر لوكالة «فرانس برس»، «تم تبادل أسماء الأسرى، 10 إسرائيليين و30 أسيرا فلسطينيا في اليوم الخامس للهدنة بدون عقبات»، مشيرا إلى أن التبادل سيشمل أيضا «عددا من العمال الأجانب المحتجزين في قطاع غزة».

ومن المنتظر اليوم (الخامس للهدنة) الإفراج عن 30 أسيرا فلسطينيا مقابل 10 أسرى إسرائيليين من النساء والأطفال لدى كتائب القسام، ومثلهم غدًا؛ بموجب الاتفاق، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

ويعيش قطاع غزة، منذ يوم الجمعة الماضي، هدنة بين المقاومة والاحتلال بوساطة قطرية مصرية أميركية، كان مقررا لها أربعة أيام، وجرى مدها ليومين إضافيين. وينص اتفاق الهدنة على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل محتجز إسرائيلي لدى القسام، إذ أفرجت المقاومة الفلسطينية خلال الأيام الأربعة الماضية عن 50 أسيرًا إسرائيليًا، وبعض المحتجزين التايلنديين وآخر روسي، مقابل إفراج الاحتلال عن 150 أسيرا فلسطينياً من النساء والأطفال.

تفاصيل بنود اتفاق الهدنة

وينص الاتفاق على توقف حركة طيران جيش الاحتلال بشكل كامل في جنوب قطاع غزّة، وتوقفه عن التحليق لمدة ست ساعات يوميّاً بدءاً من الساعة 10 صباحاً وحتى الرابعة مساءً في مدينة غزة والشمال، وذلك خلال فترة التهدئة.

وجاء اتفاق الهدنة الإنسانية في القطاع بعد 48 يومًا من العدوان الهمجي الإسرائيلي، والذي أدى لاستشهاد نحو 20 ألف فلسطيني- بمن فيهم تحت الأنقاض- وإصابة 35 ألفًا آخرين، 75% منهم من النساء والأطفال.

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يشمل الاتفاق إدخال 200 شاحنة يوميّاً من المواد الإغاثية والطبيّة لكافة مناطق قطاع غزة فضلاً عن إدخال 4 شاحنات يومياً من الوقود وغاز الطهي لكافة مناطق القطاع.

وخرقت قوات الاحتلال الاتفاق في أكثر من بند، ولاسيما عدد الشاحنات التي ستصل إلى غزة وشمالي القطاع، ومعايير الإفراج عن الأسرى، وتحليق الطائرات في الأجواء، وإطلاق النار على المواطنين في بعض المناطق.