«القسام» تعلن استهداف 335 آلية عسكرية إسرائيلية منذ بدء التوغل البري بقطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم كتائب عزالدين القسام أبوعبيدة إن «مجاهدي القسام وثّقوا استهداف 335 آلية عسكرية صهيونية منذ بدء التوغل البري استهدافًا مباشرًا، منها 33 آلية في الـ72 ساعة الأخيرة»، مشددًا على أن «العدو لا يزال يخفي خسائره العسكرية».

وأوضح أبوعبيدة في كلمة مسجلة مساء اليوم الخميس أن نتائج هذه الاستهدافات تنوعت بين التدمير الكلي والجزئي لهذه الآليات، كما تنوعت الآليات بين ناقلات الجند والدبابات والجرافات والحفارات، فضلا عن «عشرات عمليات استهداف الجنود والقوات الراجلة في أماكن التحصن والتمركز والتجمع بالقذائف والعبوات المضادة للأفراد».

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أبوعبيدة: نفذنا عمليات نوعية أسفرت عن قتلى في صفوف العدو

وأضاف أن مقاتلي القسام «نفذوا خلال الأيام الماضية عمليات نوعية أسفرت عن قتلى في صفوف العدو»، مشددًا على جاهزيتهم للاستمرار في المواجهة «مهما بلغت مدة العدوان».

وتابع: «نحيي قوى أمتنا خصوصا إخواننا في اليمن ولبنان والعراق، وفي كل جبهة تعمل على ضرب العدو، وندعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال»، داعيًا أيضًا لتصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل أنحاء الضفة وكل جبهات المقاومة.