ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى قرابة 15 ألف شهيد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، إلى 14854 شهيدًا.

وأوضحت الوزارة أن من بين الشهداء 6150 طفلاً، وأكثر من 4 آلاف امرأة. وبالإضافة إلى ذلك، أصيب 36 ألف شخص، بحسب وكالة «فرانس برس».

- حماس: الهدنة مع إسرائيل ستبدأ في السابعة من صباح الجمعة

ومن المقرر أن يدخل اتفاق الهدنة الإنسانية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي في السابعة من صباح الجمعة، حسبما أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس في وقت سابق اليوم.

وقالت الحركة في بيان «تدخل التهدئة حيز التنفيذ يوم الجمعة... في تمام الساعة 7 صباحًا»، مشيرة إلى أنها «تسري لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية» من الجانبين.