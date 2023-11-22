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الليلة في «تغطية خاصة»: ‎هدنة غزة.. إيقاف للهمجية أم مقدمة للأسوأ؟

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 08:19 مساء
الليلة في «تغطية خاصة»: ‎هدنة غزة.. إيقاف للهمجية أم مقدمة للأسوأ؟
تنويه لحلقة «تغطية خاصة» على قناة «الوسط» (Wtv)، الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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تناقش قناة «الوسط» (Wtv) في تغطيتها الخاصة، مساء اليوم الأربعاء، ملف الهدنة المعلنة بين حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) وسلطات الاحتلال الإسرائيلي لأربعة أيام في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين والأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.

ونقلت عن بيان من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أنه جرت الموافقة على وقف موقت لإطلاق النار لأربعة أيام مقابل إطلاق خمسين محتجزا من النساء والأطفال لدى «حماس» و150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، والاتفاق كذلك على دخول المساعدات الإنسانية القطاع.

وقالت «حماس»، في بيان، إن اتفاق وقف إطلاق النار سيسمح كذلك بدخول مئات من الشاحنات، التي تحمل مساعدات إنسانية وأدوية ووقودًا، قطاع غزة. ويأتي ذلك في أعقاب محادثات وساطة مكثفة شارك فيها مسؤولون من قطر والولايات المتحدة و«إسرائيل» و«حماس» خلال الأيام الماضية.

وفي حين يرى محللون أن الاتفاق يمثل انتصارا للمقاومة الفلسطينية، فإن ثمة تخوفات بأن يكون وقف الهمجية الإسرائيلية مقدمة لردة أسوأ على مستوى الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

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