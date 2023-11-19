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الاحتلال يستهدف قافلة لـ«أطباء بلا حدود» خلال الإجلاء من مجمع الشفاء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 نوفمبر 2023, 11:29 صباحا
الاحتلال يستهدف قافلة لـ«أطباء بلا حدود» خلال الإجلاء من مجمع الشفاء
عناصر من أطباء بلا حدود في مستشفى الشفاء في غزة. (حساب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس)
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أكدت منظمة «أطباء بلا حدود» الدولية، أن إحدى قوافلها تعرضت لهجوم متعمد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال إجلائها من مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة.

وقالت المنظمة في بيان على موقعها الرسمي اليوم الأحد، إن أحد أقارب موظفيها استشهد، وأصيب آخر في الهجوم على القافلة التابعة لها، بحسب وكالة «وفا».

وأضافت المنظمة الدولية التي تتخذ من فرنسا مقرا لها، أن القافلة كانت تحاول إجلاء 137 شخصا من موظفيها الفلسطينيين وعائلاتهم من مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة، مبينة أن آلاف المدنيين في مدينة غزة يتعرضون لخطر الموت بما في ذلك أكثر من 100 من موظفيها وعائلاتهم.

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وفجر الأربعاء الماضي، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء بعد حصاره لأيام، حيث يضم مدنيين نزحوا من ديارهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل بالمنطقة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما خلف أكثر من 11800 شهيد، بينهم 4900 طفل، 3155 امرأة، و690 مسنا، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 29500 جريح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

واستشهد خلال الفترة نفسها، 205 من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، إلى جانب أكثر من 215 جريحا من العاملين في المجال الصحي، كما هجم الاحتلال على أكثر من 60 مركبة إسعاف، تضررت 55 منها وخرجت عن الخدمة.

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