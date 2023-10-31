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الاحتلال الإسرائيلي يعلن إسقاط «مسيرة» قرب إيلات على البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 أكتوبر 2023, 09:58 صباحا
الاحتلال الإسرائيلي يعلن إسقاط «مسيرة» قرب إيلات على البحر الأحمر
صواريخ تنطلق من قطاع غزة في اتجاه المدن الفلسطينية المحتلة من «إسرائيل»، (الإنترنت)
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إسقاط ما وصفه بـ«مسيرة معادية» قرب إيلات فوق البحر الأحمر، حسبما ذكر «راديو إسرائيل».

ودوت صافرات الإنذار في منطقة مدينة إيلات على البحر الأحمر، في وقت سابق، في حين قال جيش الاحتلال، إن الإنذار يتعلق بـ«تسلل محتمل لطائرة معادية»، وفق «الشرق للأخبار».

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت لاحق، أنه «لم يكن هناك أي تهديد أو خطر على المدنيين من الهدف الجوي».

يأتي ذلك فيما يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي خلف حتى الآن نحو 8400 «شهيد»، أغلبهم من النساء والأطفال والمسنين، على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

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