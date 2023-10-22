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«الأونروا» تعلن مقتل 29 من موظفيها في قطاع غزة منذ بداية الحرب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 أكتوبر 2023, 06:21 مساء
«الأونروا» تعلن مقتل 29 من موظفيها في قطاع غزة منذ بداية الحرب
إحدى مدارس أونروا في غزة تحولت إلى مركز إيواء للذين قصفت بيوتهم في الحرب الأخيرة. (الإنترنت)
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أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» الأحد مقتل 29 من موظفيها في قطاع غزة منذ بداية الحرب في غزة في السابع من أكتوبر الجاري. 

وقالت الوكالة عبر حسابها على منصة إكس «جرى التأكد من مقتل 29 من زملائنا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، نصفهم من المعلمين»، مضيفة «نحن في حالة صدمة وحداد»، بحسب «فرانس برس».

وفي 11 أكتوبر، قُتل 11 موظفًا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في قطاع غزة، وفق ما أعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك. وأوضح دوغاريك أن 30 تلميذا في مدارس تديرها هذه الوكالة قتلوا أيضا، وأصيب ثمانية آخرون.

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واستُشهد 4651 شخصًا معظمهم مدنيون وبينهم 1873 طفلًا، في قطاع غزة جراء القصف، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس، وحذّرت خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة أن الوضع الإنساني في غزة كان «بائسًا» قبل النزاع، مضيفة «إنه يوم كارثي»، داعية إلى «القيام بالمزيد» لمساعدة سكان غزة.

 عشرون شاحنة هي قطرة في محيط من الحاجة
واعتبر مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين «أن عشرين شاحنة هي قطرة في محيط من الحاجة الآن في غزة»، مشيرًا إلى أن الحاجة هي إلى 2000 شاحنة.

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» الأحد أن 120 مولودًا جديدًا موضوعين في حاضنات معرضون للخطر بسبب النقص الحاد في الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات. وتقول الأمم المتحدة إن عشرات الجثث المجهولة الهوية دُفنت في مقبرة جماعية في مدينة غزة لعدم توافر برادات.

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