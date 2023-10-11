مقتل 11 موظفا في الأمم المتحدة و30 تلميذا بمدارس «الأنروا» في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قتل 11 موظفا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في قطاع غزة منذ السبت، وفق ما أعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الأربعاء.

وأوضح دوجاريك أن 30 تلميذا في مدارس تديرها هذه الوكالة قتلوا أيضا، وأصيب ثمانية آخرون، بحسب وكالة «فرانس برس».

وارتفعت حصيلة الشهداء في غزة جراء القصف الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إلى 1100، وأصيب 5339 شخصا بجروح، وفق وزارة الصحة التابعة لـ«حماس». وطال القصف عشرات المباني السكنية والمصانع والمساجد والمتاجر، وفق ما أفاد رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة سلامة معروف. كما لم تنج الجامعة الإسلامية في مدينة غزة من القصف.

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وتسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في نزوح أكثر من 187500 شخص داخل القطاع المحاصر منذ السبت، على ما ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

187500 نازح يلجأ معظمهم إلى مدارس أونروا

وقال الناطق باسم المكتب ينس لايركه، اليوم الثلاثاء، خلال إحاطة صحفية في جنيف: «ارتفع عدد النازحين بشكل كبير في قطاع غزة، حيث وصل إلى أكثر من 187500 شخص منذ السبت. يلجأ معظمهم إلى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)».

وطلبت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة المحاصر، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل. وقال ناطق باسم منظمة الصحة العالمية، خلال إحاطة صحفية في جنيف: «فتح ممر إنساني أمر ضروري، لتوفير الإمدادات الطبية الأساسية للسكان»، مشيرا إلى أن المنظمة تجرى محادثات مع مختلف الأطراف.

وأكدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الحصار الكامل لقطاع غزّة، الذي أعلنه الإثنين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، «محظور» بموجب القانون الدولي الإنساني. وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان: «فرض حصار يعرض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء محظور بموجب القانون الدولي الإنساني».