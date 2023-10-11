  • Alwasat News
Atwasat

مقتل 11 موظفا في الأمم المتحدة و30 تلميذا بمدارس «الأنروا» في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 أكتوبر 2023, 07:52 مساء
مقتل 11 موظفا في الأمم المتحدة و30 تلميذا بمدارس «الأنروا» في غزة
إحدى مدارس أونروا في غزة تحولت إلى مركز إيواء للذين قصفت بيوتهم في الحرب الأخيرة. (الإنترنت)
alwasat radio

قتل 11 موظفا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في قطاع غزة منذ السبت، وفق ما أعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الأربعاء.

وأوضح دوجاريك أن 30 تلميذا في مدارس تديرها هذه الوكالة قتلوا أيضا، وأصيب ثمانية آخرون، بحسب وكالة «فرانس برس».

وارتفعت حصيلة الشهداء في غزة جراء القصف الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إلى 1100، وأصيب 5339 شخصا بجروح، وفق وزارة الصحة التابعة لـ«حماس». وطال القصف عشرات المباني السكنية والمصانع والمساجد والمتاجر، وفق ما أفاد رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة سلامة معروف. كما لم تنج الجامعة الإسلامية في مدينة غزة من القصف. 

-  «حماس» و«الجهاد الإسلامي» تستهدفان جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة بقصف صاروخي مكثف
-  قصف إسرائيلي على الجامعة الإسلامية في غزة
-  صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)

وتسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في نزوح أكثر من 187500 شخص داخل القطاع المحاصر منذ السبت، على ما ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

187500 نازح يلجأ معظمهم إلى مدارس أونروا
وقال الناطق باسم المكتب ينس لايركه، اليوم الثلاثاء، خلال إحاطة صحفية في جنيف: «ارتفع عدد النازحين بشكل كبير في قطاع غزة، حيث وصل إلى أكثر من 187500 شخص منذ السبت. يلجأ معظمهم إلى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)».

وطلبت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة المحاصر، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل. وقال ناطق باسم منظمة الصحة العالمية، خلال إحاطة صحفية في جنيف: «فتح ممر إنساني أمر ضروري، لتوفير الإمدادات الطبية الأساسية للسكان»، مشيرا إلى أن المنظمة تجرى محادثات مع مختلف الأطراف.

وأكدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الحصار الكامل لقطاع غزّة، الذي أعلنه الإثنين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، «محظور» بموجب القانون الدولي الإنساني. وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان: «فرض حصار يعرض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء محظور بموجب القانون الدولي الإنساني».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاتحاد الإنجليزي يتصدى لأخطاء الـ«VAR»

الاتحاد الإنجليزي يتصدى لأخطاء الـ«VAR»
لاعب ريال مدريد «دياز» يختار تمثيل المغرب دوليًا بعد تجاهل إسبانيا

لاعب ريال مدريد «دياز» يختار تمثيل المغرب دوليًا بعد تجاهل إسبانيا
شعر وغناء ودعم نفسي.. فعالية «ثقافة الطفل» لدعم متضرري فيضان درنة

شعر وغناء ودعم نفسي.. فعالية «ثقافة الطفل» لدعم متضرري فيضان درنة
استشهاد اللاعب الفلسطيني رشيد دبور تحت القصف المستمر على قطاع غزة

استشهاد اللاعب الفلسطيني رشيد دبور تحت القصف المستمر على قطاع غزة
جيش الاحتلال يعلن مقتل 169 جنديا وأسر 60 منذ بدء «طوفان الأقصى»

جيش الاحتلال يعلن مقتل 169 جنديا وأسر 60 منذ بدء «طوفان الأقصى»
الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة اليونسكو في سبها

الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة اليونسكو في سبها
الحوثي يحذر واشنطن من أي تدخل مباشر في العدوان على غزة ويهدد بإطلاق صواريخ ومسيّرات

الحوثي يحذر واشنطن من أي تدخل مباشر في العدوان على غزة ويهدد بإطلاق صواريخ ...
كاريكاتير خيري - الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة الأرض المحروقة في غزة

كاريكاتير خيري - الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة الأرض المحروقة في غزة
السيسي: مصر تأمل في حل القضية الفلسطينية ولن تسمح بتصفيتها على حساب أطراف أخرى

السيسي: مصر تأمل في حل القضية الفلسطينية ولن تسمح بتصفيتها على حساب أطراف أخرى
صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)

صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)
صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)

صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)
عدد الناجحين في امتحانات القبول الجامعية في إثيوبيا 3% فقط

عدد الناجحين في امتحانات القبول الجامعية في إثيوبيا 3% فقط
شهادة تقدير لـ«جريدة الوسط» من وزارة الثقافة والتنمية المعرفية

شهادة تقدير لـ«جريدة الوسط» من وزارة الثقافة والتنمية المعرفية
اختبارات على البشر للقاح ضد الحساسية من وبر القطط

اختبارات على البشر للقاح ضد الحساسية من وبر القطط
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟

ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
المهاجم البلجيكي إدين هازارد يعلن اعتزاله

المهاجم البلجيكي إدين هازارد يعلن اعتزاله
«أكسيوس»: الإمارات تحذر الأسد من التدخل في الحرب بين حماس و«إسرائيل»

«أكسيوس»: الإمارات تحذر الأسد من التدخل في الحرب بين حماس و«إسرائيل»
الاحتلال يحرق غزة.. يوم دامٍ في سجل المجازر الإسرائيلية

الاحتلال يحرق غزة.. يوم دامٍ في سجل المجازر الإسرائيلية
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إردوغان يتوعد بتكثيف الضربات ضد المقاتلين الأكراد في سورية والعراق
إردوغان يتوعد بتكثيف الضربات ضد المقاتلين الأكراد في سورية ...
«الدولية للصليب الأحمر» تحذر من كارثة إنسانية وشيكة في غزة
«الدولية للصليب الأحمر» تحذر من كارثة إنسانية وشيكة في غزة
جيش الاحتلال يعلن مقتل 169 جنديا وأسر 60 منذ بدء «طوفان الأقصى»
جيش الاحتلال يعلن مقتل 169 جنديا وأسر 60 منذ بدء «طوفان الأقصى»
استشهاد 4 مسعفين في قصف إسرائيلي شمال غزة
استشهاد 4 مسعفين في قصف إسرائيلي شمال غزة
توقف محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بعد نفاد الوقود
توقف محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بعد نفاد الوقود
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل ......
تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط «التفاوض» حول اتفاق بشأن الهجرة
تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط «التفاوض» حول اتفاق ......
شرطي مصري يطلق النار على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية ويقتل اثنين
شرطي مصري يطلق النار على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية ......
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟...
«أكسيوس»: الإمارات تحذر الأسد من التدخل في الحرب بين حماس و«إسرائيل»
«أكسيوس»: الإمارات تحذر الأسد من التدخل في الحرب بين حماس ......
المزيد
البيت الأبيض: نعمل مع الجانبين المصري والإسرائيلي لتوفير ممر آمن للمدنيين في غزة
البيت الأبيض: نعمل مع الجانبين المصري والإسرائيلي لتوفير ممر......
مقتل 11 موظفا في الأمم المتحدة و30 تلميذا بمدارس «الأنروا» في غزة
مقتل 11 موظفا في الأمم المتحدة و30 تلميذا بمدارس «الأنروا» ......
ألمانيا تدعو قطر للتوسط في تحرير الأسرى لدى حركة «حماس»
ألمانيا تدعو قطر للتوسط في تحرير الأسرى لدى حركة «حماس»...
توقف محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بعد نفاد الوقود
توقف محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بعد نفاد الوقود...
استشهاد 4 مسعفين في قصف إسرائيلي شمال غزة
استشهاد 4 مسعفين في قصف إسرائيلي شمال غزة...
المزيد