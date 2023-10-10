صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط

بث موقع «يورو نيوز» تقريرًا مصورًا يظهر حجم الدمار الهائل الذي خلفه القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يدخل يومه الثالث اليوم منذ تنفيذ حركة المقاومة الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى» على عدد من المستوطنات في غلاف غزة وقتل وأسر عدد من جنود الاحتلال.

ونقل التصوير الجوي، الذي بثه الموقع، صورة للدمار الكبير الذي لحق بعدد كبير من البنايات في مناطق مختلفة بالقطاع جراء القصف العنيف والكثيف للعدوان الإسرائيلي على القطاع الذى يعاني حصارًا كاملًا فرضه الاحتلال منذ أمس الإثنين.

وتجولت الكاميرا بين المباني المنكسة بفعل القذائف الإسرائيلية بينما ما زال الدخان يتصاعد من أسفل ركامها وأنقاضها، وأظهرت الصور آثار الحرائق التى لحقت بالبنايات التي كان حظها أوفر ولم يصبها القصف ولم تسقط أو تدمر.

غزة تتحول كتلة لهيب

وتحولت أحياء عدة في قطاع غزة، أمس الإثنين، إلى كتلة لهيب، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على الأحياء السكنية والذي أسفر عن 687 شهيدًا، من بينهم 140 طفلًا و105 من النساء و3726 جريحًا، بحسب آخر إحصاء لوزارة الصحة في القطاع.

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واليوم الثالث للعدوان الإسرائيلي، طال المساجد والمنازل والمدارس، وحول مناطق بالكامل إلى كومة ركام، يخرج يكاد من تحته أطفال وشيوخ ونساء، في واحدة من أسوأ المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، الذي تابع رسائل دول غربية تصرِّح علنًا بدعم الكيان الصهيوني.

فتح ممر إنساني إلى القطاع

وطلبت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة المحاصر والذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل. وقال ناطق باسم منظمة الصحة العالمية، خلال إحاطة صحفية في چنيف، «إن فتح ممر إنساني أمر ضروري لتوفير الإمدادات الطبية الأساسية للسكان»، مشيرًا إلى أن المنظمة تجري محادثات مع مختلف الأطراف.

وتسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في نزوح أكثر من 187500 شخص داخل القطاع المحاصر منذ السبت، بحسب ما ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وقال الناطق باسم المكتب ينس لايركه، اليوم الثلاثاء، خلال إحاطة صحفية في چنيف، «ارتفع عدد النازحين بشكل كبير في قطاع غزة، حيث وصل إلى أكثر من 187500 شخص منذ السبت. يلجأ معظمهم إلى مدارس (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) الأونروا».

حماس تهدد بإعدام الأسرى ردًا على إحراق غزة

ومع تواصل القصف العنيف، هددت كتائب «عزالدين القسام» الذراع العسكرية لحركة حماس الفلسطينية، بإعدام رهائن في حال أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على استهداف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالتزامن مع تأهب سلطات الاحتلال لاجتياح قطاع غزة، حيث أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية، أن قواته مضطرة إلى اقتحام قطاع غزة، بعد العملية العسكرية الكبيرة والمباغتة التي أطلقتها حركة «حماس» ضد أراضي الاحتلال وتسببت في تكبد الاحتلال خسائر بشرية ومادية كبيرة، بحسب موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي.

وشدد رئيس حكومة الاحتلال على أن قواته تستعد لحرب طويلة وغير مسبوقة، فيما كشف أنه لا ينوي التفاوض مع حركة حماس بشأن الرهائن، وفق ما نقله الموقع. وبحسب مصدر أميركي، من المتوقع أن يتعامل بايدن مع حرب غزة الحالية بطريقة مماثلة لكيفية تعامله مع حرب غزة العام 2021.

صور تظهر حجم الدمار والخراب في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي. (الإنترنت)

صور تظهر حجم الدمار والخراب في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي. (الإنترنت)

صور تظهر حجم الدمار والخراب في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي. (الإنترنت)