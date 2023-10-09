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ليل غزة يشتعل بنيران القصف الإسرائيلي العنيف (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 أكتوبر 2023, 09:27 مساء
ليل غزة يشتعل بنيران القصف الإسرائيلي العنيف (صور)
ألسنة اللهب والنيران ترتفع جراء الغارات الإسرائيلية على غزة. (الإنترنت)
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هزت انفجارات ضخمة مناطق متفرقة في قطاع غزة وتصاعدت ألسنة اللهب، مساء الإثنين، نتيجة لاستمرار القصف الإسرائيلي على القطاع، وذلك في اليوم الثالث من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي المواجهات مع حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» وذراعها العسكري «كتائب عز الدين القسام».

وأعادت مقاتلات إسرائيلية، مساء الإثنين، قصف حي الرمال بمدينة غزة من جديد، ودمر القصف أيضًا عشرات المباني والمنازل وحصد مزيدًا من الأرواح، سيما تلك الناتجة عن الضربات الجوية الأعنف والتي دمرت مربعات سكنية في مخيمي الشاطئ وجباليا ومباني جامعية ومالية واجتماعية ومساجد في منطقتي الرمال وتل الهوى بمدينة غزة والمناطق الحدودية.

 كتائب القسام تهدد بإعدام الرهائن
ووسط القصف المكثف من الاحتلال الإسرائيلي على غزة، ليل الإثنين، أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحماس، أن كل عملية قصف إسرائيلي على المدنيين في غزة دون إنذار سابق ستقابل بإعدام رهينة. 

وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، «باستمرار القصف الجوي على قطاع غزة، حتى لو أدى إلى إيذاء الرهائن، إلا إذا وصلت معلومات دقيقة عن مكان تواجدهم».

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وقرر الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، فرض حصار كامل على قطاع غزة، يشمل حظر دخول الغذاء والوقود. كما أمر وزير الطاقة الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، شركة المياه الوطنية «ميكوروت» بقطع إمدادات المياه عن قطاع غزة «فورًا»، وفق بيان لمكتب الوزير، وقال الوزير «الأمور لن تكون كما السابق».

كتائب «القسام» تطلق عملية «طوفان الأقصى»
وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية «طوفان الأقصى» مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية؛ حيث اقتحموا عددًا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وقتلوا وجرحوا عددًا منهم، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السبت، إلى 560، وإصابة 2900، وأكدت وزارة الصحة في بيان اليوم «استشهاد 560 مواطنًا وإصابة 2900 مواطن آخر بجروح مختلفة.

ألسنة اللهب والنيران ترتفع جراء الغارات الإسرائيلية على غزة. (الإنترنت)
ألسنة اللهب والنيران ترتفع جراء الغارات الإسرائيلية على غزة. (الإنترنت)
ألسنة اللهب والنيران ترتفع جراء الغارات الإسرائيلية على غزة. (الإنترنت)
ألسنة اللهب والنيران ترتفع جراء الغارات الإسرائيلية على غزة. (الإنترنت)
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