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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 أكتوبر 2023, 02:59 مساء
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى. (وفا)
alwasat radio

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، فيما منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الطلبة الدارسين داخل مدارس الأقصى من الوصول إليها.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

منع المصلين من دخول الأقصى
وأضافت تلك المصادر أن قوات الاحتلال ترفض منذ ساعات الصباح السماح للطلاب بالدخول إلى مدارس رياض الأقصى الموجودة داخل باحات المسجد وقامت بتفتيشهم والتنكيل بعدد منهم.

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ويتزامن اقتحام عشرات المستوطنين لباحات المسجد بالتزامن مع تشديد الإجراءات على أبوابه، ومنع المصلين من الدخول والسماح فقط لكبار السن بذلك.

يأتي ذلك فيما يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي خلف 4651 «شهيدا» منهم 1873 طفلا و 14245 مصابا.

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