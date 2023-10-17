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السيسي ورئيس الوزراء الياباني يبحثان تطورات التصعيد العسكري في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 أكتوبر 2023, 04:52 مساء
السيسي ورئيس الوزراء الياباني يبحثان تطورات التصعيد العسكري في غزة
صورة مركبة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا. (الإنترنت)
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تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، تناول التباحث بشأن تطورات التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة، حيث أكد الجانبان «أهمية مراعاة التبعات الإنسانية الخطيرة للمواجهات المسلحة على حياة المدنيين، فضلاً عن امتداد تداعياتها الأمنية والسياسية إلى المنطقة برمتها».

وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن السيسي شدد على أن «مصر مستمرة في مساعيها، لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية من أجل حث الأطراف على تبنى مسار التهدئة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية».

وأجرى الرئيس الأميركي جو بايدن محادثات هاتفية مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، وفق ما أعلن البيت الأبيض في وقت سابق الإثنين، وذلك بعدما دعت مصر إلى قمة دولية، لبحث تطورات القضية الفلسطينية.

 أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات
وأوضحت الرئاسة المصرية أن السيسي وبايدن أجريا اتصالا هاتفيا في إطار متابعة نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي للقاهرة، وارتباطاً بالتشاور المستمر بين البلدين بشأن مستجدات الوضع الإقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة.

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وأفاد الناطق باسم الرئاسة المصرية بأن الرئيسين اتفقا على خطورة الموقف الحالي، وأهمية احتوائه، بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع، وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما جرى التوافق بشأن أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وناقش الرئيسان المشاورات الجارية في هذا الصدد بالتنسيق مع الأمم المتحدة. كما ناقشا الجهود المبذولة لدفع وإحياء مسيرة السلام، والاتفاق على استمرار التشاور وتنسيق الجهود خلال الفترة المقبلة.

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