  • Alwasat News
Atwasat

فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي سيفتح ممرًا إنسانيًا جويًا إلى غزّة عبر مصر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 أكتوبر 2023, 07:38 مساء
فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي سيفتح ممرًا إنسانيًا جويًا إلى غزّة عبر مصر
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي سيفتح ممرًا إنسانيًا جويًا باتجاه قطاع غزّة عبر مصر.

وقالت فون دير لايين في العاصمة الألبانية تيرانا «يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى مساعدات إنسانية»، لذلك «نطلق ممرًا إنسانيًا عبر مصر»، مضيفة «ستنطلق أول رحلتين جويتين هذا الأسبوع وستحملان لوازم إنسانية إلى غزة»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت فون دير لايين أمس السبت زيادة مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى سكان غزة ثلاث مرّات إلى 75 مليون يورو، فيما يتعرّض القطاع لقصف إسرائيلي مكثّف منذ السبت الماضي.

وقالت رئيسة المفوضية بعدما أجرت محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «ستزيد المفوضية فورًا حزمة المساعدات الإنسانية لغزة بمبلغ قدره 50 مليون يورو. سيرفع ذلك المجموع إلى أكثر من 75 مليون يورو».

غموض حول فتح معبر رفح ودخول المساعدات لغزة
ونقلت «رويترز» عن مصدرين أمنيين مصريين، الإثنين، أن مصر والاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، اتفقوا على وقف إطلاق نار في جنوب غزة على أن يبدأ الساعة 0600 بتوقيت غرينتش (9 صباحًا بتوقيت القاهرة)، بالتزامن مع إعادة فتح معبر رفح الحدودي.

وأضاف المصدران للوكالة أن وقف إطلاق النار سيستمر لعدة ساعات، لكنهما لم يوضحا المدة المحددة. وأوضح أن الدول الثلاث اتفقت على فتح معبر رفح حتى الساعة 1400 بتوقيت غرينتش، الإثنين، كإعادة افتتاح أولية ليوم واحد.

-  ألمانيا تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى مراعاة المحنة الإنسانية في غزة
-  جيش الاحتلال يحث سكان غزة على «عدم الإبطاء» في عمليات الإخلاء
-  المزيد من طائرات المساعدات تصل سيناء في مصر وتنتظر العبور إلى غزة

في المقابل نفى مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقارير التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق مع مصر وأميركا بشأن وقف إطلاق النار في جنوب غزة لتمكين إدخال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان: «لا اتفاق حتى هذه اللحظة على وقف إطلاق نار وإدخال مساعدات إغاثية مقابل السماح بخروج حاملي جوازات السفر الأجنبية» عبر معبر رفح المصري.

زيادة المساعدة الإنسانية البريطانية للفلسطينيين
أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الإثنين، زيادة المساعدة الإنسانية البريطانية للفلسطينيين بمعدل الثلث، أي بمقدار 10 ملايين جنيه إسترليني (11.5 مليون يورو) إضافية.

وقال سوناك أمام البرلمان «علينا دعم الشعب الفلسطيني لأنه أيضًا ضحية لحماس». وأعلن من جانب آخر حصيلة جديدة بلغت ستة بريطانيين على الأقل قتلوا في هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، فيما هناك 10 في عداد المفقودين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تأكيد وزاري على انطلاق الدوري الليبي الممتاز في موعده (صور)

تأكيد وزاري على انطلاق الدوري الليبي الممتاز في موعده (صور)
الاحتلال: لا وقف إطلاق نار أو مساعدات إنسانية لغزة مقابل إخراج الأجانب

الاحتلال: لا وقف إطلاق نار أو مساعدات إنسانية لغزة مقابل إخراج الأجانب
«الغذاء والدواء» الأميركية تقترح فرض حظر على منتجات تمليس الشعر الكيميائية

«الغذاء والدواء» الأميركية تقترح فرض حظر على منتجات تمليس الشعر الكيميائية
«بورش» تجري قيادة اختبارية لـ«بوكستر» الكهربائية

«بورش» تجري قيادة اختبارية لـ«بوكستر» الكهربائية
بايدن يندد بقتل الطفل الفلسطيني وديع.. ويصف الجريمة بـ«عمل كراهية مروّع»

بايدن يندد بقتل الطفل الفلسطيني وديع.. ويصف الجريمة بـ«عمل كراهية مروّع»
في بيان مشترك.. مثقفون عرب يعلنون دعمهم غير المحدود لأهل غزة

في بيان مشترك.. مثقفون عرب يعلنون دعمهم غير المحدود لأهل غزة
السيسي خلال استقبال بلينكن: رد الفعل الإسرائيلي يتجاوز حق الدفاع عن النفس ويتحول إلى عقاب جماعي لقطاع غزة

السيسي خلال استقبال بلينكن: رد الفعل الإسرائيلي يتجاوز حق الدفاع عن النفس ويتحول...
كريم بنزيما: القصف الإسرائيلي ظالم ولا يستثني النساء والأطفال

كريم بنزيما: القصف الإسرائيلي ظالم ولا يستثني النساء والأطفال
الكويت: لا نزال في حالة حرب مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة

الكويت: لا نزال في حالة حرب مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة
بلينكن: حلفاء الولايات المتحدة العرب لا يريدون اتّساع نطاق الحرب

بلينكن: حلفاء الولايات المتحدة العرب لا يريدون اتّساع نطاق الحرب
اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز

اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز
لعبة «جيوغيسر» الجغرافية تفرض نفسها على خريطة الرياضة الإلكترونية

لعبة «جيوغيسر» الجغرافية تفرض نفسها على خريطة الرياضة الإلكترونية
الخرطوم ثكنة عسكرية بعد ستة أشهر من الحرب.. وبورتسودان «عاصمة بديلة»

الخرطوم ثكنة عسكرية بعد ستة أشهر من الحرب.. وبورتسودان «عاصمة بديلة»
«بوابة الوسط» تستعرض نظام الدوري الليبي الممتاز الـ«49» قبل قرعة الإثنين

«بوابة الوسط» تستعرض نظام الدوري الليبي الممتاز الـ«49» قبل قرعة الإثنين
تناول العنب يوميا يعزز صحة العين

تناول العنب يوميا يعزز صحة العين
نحو مليون نازح بقطاع غزة في الأسبوع الأول من العدوان الإسرائيلي

نحو مليون نازح بقطاع غزة في الأسبوع الأول من العدوان الإسرائيلي
شاهد.. «ميتشو» يطمئن الليبيين على «الفرسان» قبل ودية النيجر استعدادا لتصفيات المونديال (صور)

شاهد.. «ميتشو» يطمئن الليبيين على «الفرسان» قبل ودية النيجر استعدادا لتصفيات ...
أداة تعمل بالذكاء الصناعي تكشف سرطان الجلد بدقة 100%

أداة تعمل بالذكاء الصناعي تكشف سرطان الجلد بدقة 100%
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
موسكو تدعو مجددًا إلى الوقف «الفوري» لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية
موسكو تدعو مجددًا إلى الوقف «الفوري» لإطلاق النار في الأراضي ...
بوتين يتحدث مع قادة إيران ومصر وسورية و«إسرائيل» والسلطة الفلسطينية
بوتين يتحدث مع قادة إيران ومصر وسورية و«إسرائيل» والسلطة ...
وقف جلسة خاصة بالكنيست مع دوي صفارات الإنذار في القدس
وقف جلسة خاصة بالكنيست مع دوي صفارات الإنذار في القدس
بريطانيا تزيد مساعدتها الإنسانية للفلسطينيين بمعدل الثلث
بريطانيا تزيد مساعدتها الإنسانية للفلسطينيين بمعدل الثلث
كولومبيا تطلب من السفير الإسرائيلي الاعتذار ومغادرة أراضيها
كولومبيا تطلب من السفير الإسرائيلي الاعتذار ومغادرة أراضيها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع تركيا
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع ......
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها...
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من......
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ......
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية...
المزيد
قتيلان بإطلاق نار في بروكسل
قتيلان بإطلاق نار في بروكسل...
بوتين يبحث للمرة الأولى مع نتانياهو الحرب في غزة
بوتين يبحث للمرة الأولى مع نتانياهو الحرب في غزة...
فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي سيفتح ممرًا إنسانيًا جويًا إلى غزّة عبر مصر
فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي سيفتح ممرًا إنسانيًا جويًا ......
كولومبيا تطلب من السفير الإسرائيلي الاعتذار ومغادرة أراضيها
كولومبيا تطلب من السفير الإسرائيلي الاعتذار ومغادرة أراضيها...
بريطانيا تزيد مساعدتها الإنسانية للفلسطينيين بمعدل الثلث
بريطانيا تزيد مساعدتها الإنسانية للفلسطينيين بمعدل الثلث...
المزيد