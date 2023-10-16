فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي سيفتح ممرًا إنسانيًا جويًا إلى غزّة عبر مصر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي سيفتح ممرًا إنسانيًا جويًا باتجاه قطاع غزّة عبر مصر.

وقالت فون دير لايين في العاصمة الألبانية تيرانا «يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى مساعدات إنسانية»، لذلك «نطلق ممرًا إنسانيًا عبر مصر»، مضيفة «ستنطلق أول رحلتين جويتين هذا الأسبوع وستحملان لوازم إنسانية إلى غزة»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت فون دير لايين أمس السبت زيادة مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى سكان غزة ثلاث مرّات إلى 75 مليون يورو، فيما يتعرّض القطاع لقصف إسرائيلي مكثّف منذ السبت الماضي.

وقالت رئيسة المفوضية بعدما أجرت محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «ستزيد المفوضية فورًا حزمة المساعدات الإنسانية لغزة بمبلغ قدره 50 مليون يورو. سيرفع ذلك المجموع إلى أكثر من 75 مليون يورو».

غموض حول فتح معبر رفح ودخول المساعدات لغزة

ونقلت «رويترز» عن مصدرين أمنيين مصريين، الإثنين، أن مصر والاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، اتفقوا على وقف إطلاق نار في جنوب غزة على أن يبدأ الساعة 0600 بتوقيت غرينتش (9 صباحًا بتوقيت القاهرة)، بالتزامن مع إعادة فتح معبر رفح الحدودي.

وأضاف المصدران للوكالة أن وقف إطلاق النار سيستمر لعدة ساعات، لكنهما لم يوضحا المدة المحددة. وأوضح أن الدول الثلاث اتفقت على فتح معبر رفح حتى الساعة 1400 بتوقيت غرينتش، الإثنين، كإعادة افتتاح أولية ليوم واحد.

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في المقابل نفى مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقارير التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق مع مصر وأميركا بشأن وقف إطلاق النار في جنوب غزة لتمكين إدخال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان: «لا اتفاق حتى هذه اللحظة على وقف إطلاق نار وإدخال مساعدات إغاثية مقابل السماح بخروج حاملي جوازات السفر الأجنبية» عبر معبر رفح المصري.

زيادة المساعدة الإنسانية البريطانية للفلسطينيين

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الإثنين، زيادة المساعدة الإنسانية البريطانية للفلسطينيين بمعدل الثلث، أي بمقدار 10 ملايين جنيه إسترليني (11.5 مليون يورو) إضافية.

وقال سوناك أمام البرلمان «علينا دعم الشعب الفلسطيني لأنه أيضًا ضحية لحماس». وأعلن من جانب آخر حصيلة جديدة بلغت ستة بريطانيين على الأقل قتلوا في هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، فيما هناك 10 في عداد المفقودين.