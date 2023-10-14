ألمانيا تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى مراعاة المحنة الإنسانية في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك السبت أن العدوان الإسرائيلي ضد «حماس» يجب أن يراعي الوضع الإنساني في غزة، حتى لا تؤجج معاناة السكان الكراهية.

وقالت بعد اجتماعها مع نظيرها المصري في القاهرة «إن المعركة ضد حماس يجب أن تتم في إطار أكبر قدر من المراعاة للوضع الإنساني للنساء والأطفال والرجال الأبرياء»، بحسب «فرانس برس».

ووصل عدد من الطائرات التى تحمل مساعدات لقطاع غزة اليوم السبت إلى شبه جزيرة سيناء في مصر؛ حيث تنتظر مواد الإغاثة توفير ممر آمن لإيصالها إلى قطاع غزة. وتقول مصر إن جانبها من معبر رفح بين سيناء وقطاع غزة لا يزال مفتوحًا. مع ذلك، توقفت حركة المرور عدة أيام بسبب القصف الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من الحدود، حسب وكالة «رويترز».

«استشهاد» 2215 فلسطينيًا، بينهم 724 طفلًا و458 امرأة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة «استشهاد» 2215 فلسطينيًا، بينهم 724 طفلًا و458 امرأة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السبت الماضي. وأكدت الوزارة في بيان اليوم «استشهاد 2215 مواطنًا منهم 724 طفلًا و458 سيدة وإصابة 8714 مواطنًا بجراح مختلفة منهم 2450 طفلًا و1536 سيدة».

- جيش الاحتلال يحث سكان غزة على «عدم الإبطاء» في عمليات الإخلاء

- المزيد من طائرات المساعدات تصل سيناء في مصر وتنتظر العبور إلى غزة

وفي وقت سابق كشفت الوزارة عن وفاة 324 شخصًا في القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، مشيرة إلى أن «قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 324 مواطنًا منهم 126 طفلًا و88 سيدة، وأصابت 1,018 آخر بجروح مختلفة خلال 24 ساعة الماضية».

وأعلنت الأمم المتحدة السبت، أن أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة دمرت، بعد أسبوع من القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع. وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن «5544 وحدة سكنية» في هذه المباني دمرت، فيما أصيبت نحو 3750 وحدة أخرى بأضرار جسيمة إلى حد لم تعد قابلة للسكن.

الاحتلال يطالب سكان غزة بمغادرة منطقة شمال القطاع

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن على سكان غزة «عدم الإبطاء» في مغادرة منطقة شمال القطاع قبيل بدء الهجوم العسكري المحتمل، وهي الدعوة التي لاقت تنديدًا دوليًا وعربيًا شديدًا منذ أطلقها كيان الاحتلال.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال ريتشارد هيخت، إن هناك «نافذة» للمرور الآمن إلى جنوب غزة بين الساعة 10,00 صباحًا والساعة 4,00 بعد الظهر، دون تحديد عدد الأيام التي سيبقى فيها هذا الممر متاحًا، مضيفًا «نعلم أن هذا سيستغرق بعض الوقت لكننا نوصي الناس بعدم الإبطاء».