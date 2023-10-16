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بايدن والسيسي يتفقان هاتفيا على أولوية إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 أكتوبر 2023, 11:05 مساء
بايدن والسيسي يتفقان هاتفيا على أولوية إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
صورة مركبة: الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. (الإنترنت)
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أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن محادثات هاتفية مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وفق ما أعلن البيت الأبيض الإثنين، وذلك بعدما دعت مصر إلى قمة دولية لبحث تطورات القضية الفلسطينية.

كذلك أجرى بايدن محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس بشأن الزيارة التي يعتزم الأخير القيام بها هذا الأسبوع إلى كلّ من إسرائيل ومصر.

وقالت الرئاسة المصرية إن السيسي وبايدن، أجريا اتصالا هاتفيا في إطار متابعة نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي إلى القاهرة، وارتباطاً بالتشاور المستمر بين البلدين بشأن مستجدات الوضع الإقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة.

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وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية أن الرئيسين اتفقا على خطورة الموقف الحالي وأهمية احتوائه بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما جرى التوافق بشأن أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وناقش الرئيسان المشاورات الجارية في هذا الصدد بالتنسيق مع الأمم المتحدة، كما ناقشا الجهود المبذولة لدفع وإحياء مسيرة السلام، والاتفاق على استمرار التشاور وتنسيق الجهود خلال الفترة المقبلة.

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